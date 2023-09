Dayanara Torres anunció que su relación amorosa con el productor de televisión Marcelo Gama finalizó

La puertorriqueña Dayanara Torres durante dos años y medio sostuvo una relación sentimental con el productor de televisión Marcelo Gama. En el mes de julio ofreció una entrevista en exclusiva sobre su vida amorosa, momento donde habló de como se la llevaban ellos en aquel entonces. Sin embargo, una fuente confirmó a People en Español que la pareja está separada desde ese mismo mes.

La Miss Universo 1993 aprovechó que en la red social de la camarita supera el millón de seguidores, siendo así como anunció que regresa a la soltería, destacando que ambos seguirán trabajando en diversos proyectos, al tiempo que seguirá manifestando respeto por la persona con la que estuvo recientemente.

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida veo las relaciones de otra manera, si no son pare siempre son para enseñar… Siempre agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí y aunque ya no estamos juntos, el respeto y admiración siempre estarán presentes. Seguiremos trabajando en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido“, escribió en sus historias.

Dayanara Torres habló en julio de lo que era su relación

“Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán detrás de él, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz”, respondió la modelo profesional a Astrid Rivera.

Torres agregó que luego de tanto tiempo demostró que se podía volver a creer en el amor: “Yo soy prueba de eso. Yo creo que quizás por eso me tarde tanto. Yo estuve casi 18 años sola”.

“No sé si me casaría o no. No pienso así. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz… Ya era tiempo y me lo merecía”, añadió.

