El marroquí Achraf Hakim aún hace “bullying” al entrenador del PSG Luis Enrique por eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain (PSG), contó una jocosa anécdota con el lateral marroquí Achraf Hakimi en la previa del clásico de Francia ante el Olympique Marsella, la primera gran prueba del estratega ibérico.

Luis Enrique aseguró que Hakimi, jugador del PSG, aún bromea sobre la victoria de Marruecos ante España en los octavos de final del Mundial de Qatar de 2022 (0-0, 3-0 por penaltis).

El entonces seleccionador de España en ese Mundial recordó la anécdota cuando un periodista le preguntó sobre el marroquí Azzedine Ounahi, mediocampista del Marsella a quien el técnico asturiano elogió tras la eliminación de La Roja.

“Para nosotros no es una gran alegría hablar de ese partido, pero tampoco pasa nada, fue un partido disputado al máximo, en el que Marruecos luchó, defendió muy bien, en particular Ounahi, que lo hizo de manera formidable. También estaba en ese grupo Hakimi, que todavía me bromea sobre ese partido”, manifestó el extécnico del Barcelona.

Sobre el clásico de este domingo en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique indicó que la crisis institucional del Marsella (Marcelino García-Toral dimitió como técnico y el presidente Pablo Longoria podría estar cerca de hacer lo mismo) puede tener un impacto positivo o negativo en el partido.

“Estamos preparados para cualquier situación, la grandeza de un equipo es saber adaptarse”, recordó el español.

Dirigido ahora por Jacques Abardonado, el Marsella hizo un gran partido el jueves en Europa League al empatar 3-3 en Ámsterdam ante el Ajax.

