Video: Eugenio Derbez y su familia recuperaron la sonrisa, luego de la muerte de Fiona, gracias a Taylor Swift

El fallecimiento de Fiona fue un golpe muy duro para Eugenio Derbez y para su familia. A través de las redes sociales vimos cómo el famoso actor mexicano expresó el dolor que atravesaba su corazón al ver que la vida de su gran compañera llegaba a su final. Alessandra Rosaldo y su hija Aitana también estaban sumidas en la tristeza por la pérdida, hasta que gracias a Taylor Swift volvieron a sonreír.

¿Pero qué fue lo qué pasó?, ¿qué tuvo que ver Taylor Swift con el cambio de actitud, tras la pérdida de Fiona? Las respuestas a estos cuestionamientos los proporcionó Alessandra Rosaldo a través de su cuenta de Instagram en donde explicó lo siguiente:

“La vida y sus contrastes. Fiona había partido apenas cuatro días antes… Pensamos en no ir, pero no podíamos quitarle a Aitana este momento. Nos daba culpa pensar en pasarla bien, en ir a un concierto como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos completamente rotos”.

“Fue mi hermana la que en una llamada telefónica me dijo: “Hermana, tienen que ir. Se vale tener un momento de felicidad en medio del dolor, que sonrías no quiere decir que no estés triste, que bailes no quiere decir que no quieras llorar. Está bien sentir gozo en medio del dolor, está bien sentir dicha en medio del dolor, así es la vida”. Tenía razón”.

La verdad, los tres necesitábamos ese momento juntos y esa memoria inolvidable de haber ido al concierto de Taylor Swift. Gracias hermosa Ana, por haber estado ahí para tu prima Aitana, fue mágico que lo vivieran juntas. Gracias querido @quericomambo por ayudarme a resumir en este video maravilloso nuestra noche”.

