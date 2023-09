Novia de Vicente Saavedra responde a quienes la acusan del rompimiento entre él y Clarissa Molina

La presentadora de televisión Clarissa Molina y Vicente Saavedra se han visto envueltos en una gran cantidad de comentarios negativos desde diciembre de 2022, fecha en la que ella anunció que el compromiso había sido suspendido hasta nuevo aviso. Desde entonces se comenzó a decir que la relación sentimental había llegado a su fin, aunque fue en mayo cuando la dominicana confirmó la ruptura amorosa.

Desde hace aproximadamente dos meses fue cuando Vicente confirmó, en la red social de la camarita, que ya tenía otra pareja sentimental, aun cuando era en enero que se iba a casar con la finalista de Nuestra Belleza Latina (NBL), hecho que ha llevado a cientos de personas a criticarlo a él y a la venezolana Ninoska Vasquez.

La modelo de manera constante recibe comentarios negativos en su contra, y es que muchos aseguran que fue la causante de haber hecho que ellos no llegaran al altar, lo sorprendente en esta ocasión fue que se tomó unos segundos de su tiempo para responder las recurrentes acusaciones. Una usuaria de la mencionada plataforma le escribió: “Fue por ti que dejaron a Clarissa”.

A su vez, la venezolana, quien ha sido tildada de presunta trata de personas en México, le respondió a la persona, y es que le dijo: “No creo que a una mujer como ella la dejen por otra”.

“Esta pareja no me gusta”, “Ese no era el que se iba a sacar con la dominicana hace poco?”, “Otra vez está enamorado este señor”, “La gente y sus comentarios absurdos, dejen de andar pendientes de la vida ajena preocúpense en sus vidas y superarse”, “Gracias a Dios Clarissa corrió de ahí”, “Este si es lindo, no como el viejo ese que tenías y que te demandó sin pruebas”, “Tómense su pastilla para el dolor antes de ver esta foto”, “Si hace nada estaba enamorado de la domi”, “Un aplauso para esa pareja que está enamorada”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

