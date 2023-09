“Pongo favorito a Charlo. Esta versión del Canelo no podrá dominarlo”: Freddie Roach dio su pronóstico sobre la pelea

Los pronósticos y las apuestas aumentan cada día a medida que se acerca la pelea entre Saúl Álvarez y Jermell Charlo y una de las opiniones que más llamó la atención fue la de Freddie Roach, el exentrenador de la leyenda filipina Manny Pacquiao, que vaticinó un KO de Charlo sobre Canelo.

Roach apuntó que la versión actual del mexicano ha ido cayendo, a pesar de tener la misma edad que Charlo, no se encuentran en igualdad de condiciones. El entrenador comparó al ‘Canelo’ que venció a Gennady Golovkin en su trilogía de peleas con el actual, y afirmó que no son similares.

“El Canelo ha tenido una carrera sobresaliente. Aunque yo vi a Gennady Golovkin ganando las dos primeras peleas, me impresionó la forma en la que el Canelo le ganó. Si Charlo estuviera peleando frente a la versión del Canelo de antes de la (tercera) pelea con Golovkin, yo vería como favorito al Canelo. Pero ese ya no es el caso. Esta versión del Canelo no podrá dominar a Charlo” expuso.

Y advirtió: “Ambos pueden pelear, pero creo que Charlo tendrá un poder de pegada que será demasiado para que Canelo pueda asimilarlo, especialmente en ese peso más grande”.

Freddie Roach dio sus impresiones sobre la pelea / Getty Images: Steve Marcus

“Canelo necesita mantenerse lejos del gancho de izquierda de Charlo. Pero la pregunta es, ¿puede el Canelo mantenerse lejos del gancho de izquierda de Charlo? No creo que pueda. Es por eso que pongo favorito a Charlo, por detención. No puedo esperar por ver esta pelea”, alertó Roach.

Además, resaltó la actitud que Jermell Charlo despliega como boxeador, pues eso puede darle una fortaleza psicológica. “Me encanta la actitud que Charlo trae al ring. Es malvado y es desafiante, y mejor aún, respalda esa actitud con su talento. A él no lo pueden intimidar. Tiene una gran mandíbula y no tiene miedo a que le peguen. Charlo es despiadado dentro del ring”, cerró.

Cabe destacar que la pelea está programada para realizarse el próximo sábado 30 de septiembre en la T-Mobile de Las Vegas, Nevada, donde el mexicano expondrá sus títulos supermedianos de la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Canelo llegará con una marca de 59-2-2 y Charlo con 35-1-1.

Seguir leyendo:

Brian Castaño lanza dardo al Canelo Álvarez y asegura que Jermell Charlo tiene todo para poder derrotarlo

“Es muy flojo, creo que está cansado del boxeo”, ex sparring de Canelo Álvarez expuso la actualidad del mexicano

Canelo Álvarez sobre los comentarios en la previa de la pelea ante Jermell Charlo: “Me gusta que me subestimen”