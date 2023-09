Canelo Álvarez sobre los comentarios en la previa de la pelea ante Jermell Charlo: “Me gusta que me subestimen”

El combate del próximo 30 de septiembre entre Jermell Charlo y Canelo Álvarez ya comienza a calentarse en la previa y este martes el peleador mexicano ratificó en una entrevista que se siente más cómodo cuando lo subestiman.

Para Canelo Álvarez su dominio en el boxeo sigue vigente y que sus detractores no lo ubiquen en la posición que él cree solo sirve para motivarlo cada día más.

“Estas peleas me motivan, me gusta que me subestimen, me entusiasma para esta pelea. En toda mi carrera he creído que soy el número uno, porque necesitas creer en ti mismo. Todavía creo que soy el número uno. Pero creo que hay más de un peleador en la cima, son unos pocos“, dijo el Tapatío.

Seguidamente Canelo habló sobre su recuperación en la mano izquierda, lo que le ha hecho sentir mayor confianza de cara a la pelea con Charlo.

“Entrenar con mi mano izquierda me ha hecho tener más confianza, entrenar estando sano, te da más confianza en la pelea. Me gusta estar aquí en Lake Tahoe porque estoy 100% concentrado. Somos solo mi equipo y yo y estamos enfocados en la pelea. Me hace sentir listo para el encuentro”, añadió.

Por último se dirigió directamente hacia Charlo, asegurando que ahora será cuando conozca sus mayores talentos sobre el ring.

“Siempre trato de hacer las mejores peleas. Estoy emocionado de esta. Es una pelea de la que la gente ha hablado por un tiempo… Ahora Jermell conocerá mis habilidades. Él nunca creyó en mis habilidades, pero pronto lo descubrirá“, cerró Álvarez.

