Shakira, la mujer y la artista, es mucho más que sus problemas personales con Gerard Piqué

Shakira es una de las cantantes más importantes de la industria de la música, desde hace muchos años su nombre y sus canciones fueron reconocidos antes de que Gerard Piqué formara parte de su vida. Tiene 46 años de edad y 33 años de carrera artística, es, sin lugar a dudas, una de las grandes representantes de la música en español que se ha abierto camino en el mercado anglosajón, demostrando que la música comunica más allá del idioma.

Esta semana la colombiana, originaria de Barranquilla lanzó su nuevo tema musical, “El Jefe”, una canción en la que colaboró junto a la banda mexicana, Fuerza Regida y tema con el que destapa una problemática social con la cual miles de migrantes y personas en general pueden sentirse identificados: la mala paga, la falta de oportunidades, el maltrato laboral y la insatisfacción personal debido a las muchas horas de trabajo y las pocas prestaciones que se reciben es la denuncia que se hace en esta polémica canción.

En fin, en “El Jefe” se expone la amargura que se genera en el ser humano al querer más, al creer que se merece más, para luego toparte con que tu empleador no te valora ni te retribuye como es debido. Una injusticia en toda regla.

Sin embargo, muchos con esta canción se han centrado en la parte en la que ésta expone un poco más de lo que fue su relación con Gerard Piqué y la familia de éste. Ya que en “El Jefe”, Shakira hace una clara refencia a su ex suegro, al decir: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”. Si quieres saber quién es el papá de Piqué, del que la cantante hace alusión en su nueva canción puedes leer aquí.

Pero de nuevo, la canción va más allá de la relación de Shakira con Piqué. La cantante profesional que el mundo conoce desde 1990 es mucho más que su pasado con el padre de sus hijos.

Recientemente, pocos se dieron cuenta de que a través de su Fundación Pies Descalzos y en colaboración con la Fundación La Caixa, la Fundación FC Barcelona y la Fundación Educativa LCI, la cantante celebró la inauguración de un colegio en su barrio natal, Barranquilla, con el que se podrá ayudar a más de mil estudiantes, según reportó el portal de Mezcalent.

Quiero dar las gracias a los donantes y socios de este proyecto que hicieron esto posible y, sobre todo, a los maestros que guiarán a nuestros chicos en el camino más noble e importante de la educación para que juntos podamos construir un mejor presente y un futuro brillante como se lo merecen nuestros niños colombianos", dijo Shakira, – cantante de origen colombiano.

Antes de que Shakira se convirtiera en este 2023 en “el pan de cada día” de los programas de entretenimiento, ya era conocida por canciones como: “Inevitable”, “Antología”, “Día de Enero”, “Ojos Así” y “Ciega Sordomuda”, entre otras. ¡Shakira es mucho más que su nombre ligado a la traición de Gerard Piqué con Clara Chía Marti!

Shakira ha sido premiada y reconocida en las entregas de premios más importantes de la música latina y del mercado estadounidense. Ha sido ganadora de la categoría “Artista Latino Favorito” de los American Music Awards en cinco ocasiones y ha estado nominada en ocho ocasiones.

Tiene 13 estatuillas de los Billboard Music Award y muchos de estos son por la categoría de “Latin Album Artist Of The Year”. Posee, además, tres premios Grammy, el primero por su “MTV Unplugged”, el segundo por su disco “Fijación Oral Vol. 1” y el tercero se lo llevó por “El Dorado” en la categoría de “Mejor Álbum Pop Latino”.

En la versión latina de esta premiación se ha ganado al rededor de 13 gramófonos y aún faltaría sumar los que pueda ganar este año en la gala que se llevará acabo en España, durante el mes de noviembre del presente año, para la cual está nominada en siete ternas.

Definitivamente, Shakira, la mujer y la artista, es mucho más que sus problemas personales con Gerard Piqué. Es verdad que el escándalo ha marcado en años recientes la vida de esta cantante, pero esta mujer colombiana siempre ha sido más que una polémica o un drama personal. Esta artista de Barranquilla ha hecho que la industria de la música anglosajona se rinda ante ella, permitiendo así que muchos otros puedan entrar por la puerta grande a un mercado que junto a muchos otros conquistó primero. Shakira fue y es Shakira, antes, durante y después de Gerard Piqué…

