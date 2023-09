¿Quién es el ex suegro de Shakira, a quien ésta menciona en su nueva canción “El Jefe”?

Esta semana la cantante colombiana Shakira lanzó el tema “El Jefe” en colaboración con Fuerza Regida. La canción, como era de esperarse, acaparó toda la atención no sólo del público sino también de la prensa, debido a la clara tendencia que ésta ha mostrado con la letra de sus canciones en los últimos meses, en donde expone ante el mundo entero los por menores de su extinta relación con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, y la familia de éste cuando aún eran pareja.

Pese a lo anterior, hay que ser justos con este nuevo tema musical, ya que el hilo conductor de “El Jefe” te transporta a un escenario con el que muchos podrían llegar a identificarse. Se centra en destacar todas aquellas emociones incómodas que un empleado mal pagado afronta en el día a día. La canción refleja toda la frustración que un asalariado vive y “grita emocionalmente” ante el injusto trato y la necesidad de salir de la pobreza para conocer la bonanza de la que sólo unos cuantos gozan.

Entonces, ¿porqué todos están hablando de “El Jefe”, el papá de Piqué y una niñera? Esto se debe a que Shakira involucra a todos estos personajes dentro de la narrativa de su canción. Sobre el abuelo paterno de Sasha y Milan la colombiana canta: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

¿Quién es entonces el papá de Gerard Piqué?

Según reportó la agencia de noticias EFE, Joan Piqué es un reconocido abogado y empresario de origen catalán. Es además, administrador de la sociedad Inversiones BCN Two & Two SL, que es propietaria de la mansión en la que residían Gerard y Shakira hasta su separación en 2022.

Con la mención de su ex suegro en la canción ahora muchos se preguntan sobre la relación que ésta llegó a sostener con Joan Piqué. Hasta la fecha se creía que la mala relación de Shakira con la familia del ex defensa central de FC Barcelona se centraba únicamente a la mamá de éste. ¿Qué pasó entonces entre Shakira y Joan?, esa es la pregunta del millón.

Los ex suegros de Shakira han respondido…

La ABC de España asegura que tanto Joan Piqué como Monserrat Bernabéu, padres de Gerard Piqué, han respondido a la nueva canción de Shakira, “El Jefe”, según confirmaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en su podcast ‘Mamarazzis’.

Fa y Vázquez aseguran que la reacción de Joan ha sido a través de los estados de WhatsApp en donde ha escrito: “Bailando con lobas”. Mientras que la ex suegra de la colombiana se limitó a darle ‘me gusta’ a la publicación de su nueva canción.

El nuevo disco de Shakira

Actualmente muchos cantantes lanzan varios sencillos durante año para al final hacer una recopilación con nuevos temas dentro de un disco nuevo. Por esta razón se cree que todos los temas que venimos escuchando desde “Te Felicito” serán parte de su próximo álbum de estudio, el cual se espera salga a la venta el próximo 2024.

Es importante añadir, antes de concluir, que toda esta narrativa de Shakira ha recibido el apoyo y las ovaciones no sólo de la crítica especializada en música, sino también del público y de un amplio grupo de músicos y periodistas. Pero también es cierto que hay algunos que aseguran que llegó la hora de parar. La opinión pública, por consiguiente, también está dividida, algunos creen que Shakira hace bien en seguir drenando todo lo que aún le afecta y molesta de su vida pasada junto a Gerard Piqué y su familia, mientras que otros consideran que ésta debe aprender a pasar la página.

