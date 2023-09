Shakira recibe críticas por su incursión en la música mexicana junto a Fuerza Regida 

Las redes sociales en la actualidad son una parte fundamental en el mundo de la música, pues a través de ellas los artistas dan a conocer sus trabajos y sus fanáticos pueden de manera inmediata opinar acerca de lo que ven y lo que escuchan y así lo han hecho los seguidores de Shakira.

Tras escuchar su colaboración con la agrupación Fuerza Rigida, en la que la colombiana incursiona en el género mexicano, muchos han sido los mensajes negativos que se han podido leer en las redes sociales en cuanto a este trabajo de la artista mundialmente conocida.

Los seguidores de la colombiana no están del todo contentos con esta canción en la que sigue dando detalles sobre el fin de su relación con Gerard Piqué, el hombre con el que estuvo por 12 años en pareja.

Más allá del género, los internautas critican que la colombiana diga malas palabras en esta canción en la que también menciona a ‘su suegro’ en unas frases. “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Además, Shakira le dedica el tema a Lili Melgar, quien fuera la niñera de sus hijos en Barcelona y a quien la familia Piqué habría despedido sin pagarle la indemnización que correspondería.

“No hagas más el ridículo!!! Respeta tu trayectoria!!!”, “Qué horror, lo peor que has hecho en tu carrera, está horrible esa canción”, “Mal mal Shakira, horrible la letra de la canción… low class total”, “Respeta tu legado, esto es ridículo”, “Esta canción no me gusta, ya raya en lo ordinario y este no es tu estilo”, “¿Dónde quedo la Shakira que hacía buena música? no esta clase de vulgaridades” y “Nooo Shakira se fue muy bajo con esa clase de música” son algunos de esos mensajes que le dejan a la colombiana tras haber publicado un video en Instagram bailando la coreografía de ‘El Jefe’, nombre de este tema.

