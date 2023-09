Anthony Rizzo también habló sobre eliminación de Yankees: “A lo largo de la temporada no jugamos lo suficientemente bien”

La eliminación de New York Yankees en la temporada regular de las Grandes Ligas ha traído en 2023 otra decepción a los fanáticos de los Mulos, quienes no han podido ganar la Serie Mundial desde 2009, y ahora, luego de las declaraciones de Aaron Judge y Aaron Boone, fue Anthony Rizzo quien analizó el transcurrir del equipo.

En declaraciones posteriores a la victoria 6-4 de este lunes frente a Arizona Diamondbacks para Bryan Hoch, Rizzo fue autocrítico con la participación del equipo en la reciente campaña y cree que para empezar a mejorar es necesario ver y estar consciente de las cosas malas que se hicieron este año.

“No puedes simplemente sentarte aquí y decir que lo que hicimos este año es lo suficientemente bueno como para continuar el año que viene. Primero tienes que mirarte en el espejo y decir: ¿Por qué esta casa club no fue lo suficientemente buena?“, dijo el toletero.

Los comentarios de Rizzo también sonaron a pesar por no haber rendido lo esperado esta campaña, que estuvo plagada de lesiones para el exCubs y que a la postre dejó un bajo promedio de .244 con 41 impulsadas y apenas 12 cuadrangulares.

Posteriormente se refirió a que el fracaso de los Yankees no se debía a una desunión del grupo o a problemas internos, sino más bien a que no tuvieron el béisbol necesario para conseguir resultados.

“No es que las personalidades no encajaran. Aquí no había división. Pero a lo largo de la temporada simplemente no jugamos lo suficientemente bien. Hay cosas detrás de eso, pero creo que a medida que te adentras aún más en la temporada baja, podrás analizar lo que no salió bien”, añadió.

Si bien las palabras de Rizzo no señalan a nadie en particular éstas pudieran ser una crítica directa al mánager Aaron Boone, el cual ha sido fuertemente cuestionado a lo largo del 2023, especialmente por parte del sector de los aficionados que consideraron una propuesta de juego poco atractiva y de pocos resultados.

Los Yankees, que certificaron su eliminación de postemporada por primera vez desde 2016 luego de caer este domingo ante Diamondbacks, ahora tendrán como única meta de la temporada en los seis juegos restantes (serie ante Toronto Blue Jays y Kansas City Royals) no terminar la campaña con récord negativo.

La última vez que los Yankees terminaron con más derrotas que victorias en Grandes Ligas los 162 encuentros de la ronda regular fue en 1992, año en donde los del Bronx finalizaron con 76 triunfos y 86 reveses, siendo la última vez que dejaron balance negativo en MLB.

