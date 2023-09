Senador Bob Menéndez aseguró que sus acusaciones son motivadas por sus críticas a la Administración Biden

El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, se defendió el lunes de los cargos federales de corrupción que pesan sobre él y su esposa, afirmando que esto ha sido motivado por sus críticas a la Administración de Joe Biden.

“Durante años, fuerzas detrás de escena han intentado repetidamente silenciar mi voz y cavar mi tumba política. Desde que se filtró esta investigación hace casi un año, ha habido una activa campaña de difamación de fuentes anónimas e insinuaciones para crear un aire de incorrección donde no existe”, declaró Menéndez este lunes en una rueda de prensa.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el representante de ese estado, Andy Kim, son parte de los funcionarios demócratas que pidieron su renuncia, así como legisladores locales.

Asimismo, Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, confirmó el viernes pasado que Menéndez ya no iba a conformar la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores de manera temporal.

Menéndez afirmó que no oculta nada

Menéndez disipó las dudas sobre una posible renuncia al Senado, y aseguró que confía en ser exonerado cuando finalice el proceso judicial.

“No tengo nada que ocultar. No he hecho nada malo. Y no voy a dejar que nadie me quite el honor y el privilegio de servir al pueblo de Nueva Jersey”, agregó Menéndez

Del mismo modo, Menéndez respondió a las afirmaciones de que transfirió información confidencial al gobierno egipcio, negando este hecho y destacando la relación del país africano con Rusia.

“Si miras mis acciones relacionadas con Egipto durante el período descrito en esta acusación, y a lo largo de toda mi carrera, mi historial es claro y consistente al sostener Egipto rinde cuentas por su injusta detención de ciudadanos estadounidenses y otros, sus abusos contra los derechos humanos, su relación cada vez más profunda con Rusia y los esfuerzos que han erosionado la independencia del poder judicial, entre un sinfín de preocupaciones”, agregó.

El senador también el origen del dinero en efectivo encontrado en su casa por agentes federales, que según la acusación, formaba parte del soborno. Menéndez declaró se trataba de sus ahorros personales y para emergencias, que guardaba en sobres en su ropa, armarios y caja fuerte.

¿De qué se le acusa a Menéndez y su esposa?

El funcionario demócrata y su esposa, Nadine Arslanian Menéndez, fueron acusados el viernes de tres cargos relacionados con un plan de años de duración en el que supuestamente aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos,

Entre los presuntos bienes involucrados están lingotes de oro, dinero en efectivo, pagos de hipotecas, un vehículo de lujo y mobiliario del hogar, a cambio de la influencia del senador para proteger y beneficiar a tres empresarios de Nueva Jersey y a funcionarios de Egipto.

Los fiscales alegan que Menéndez usó su posición para presionar a funcionarios del gobierno estadounidense y egipcio en asuntos relacionados con los intereses comerciales y personales de los empresarios Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, además de promover las políticas del gobierno egipcio.

Entre los favores que habría otorgado Menéndez están la obtención de visas para familiares y socios de los empresarios, la intervención en disputas contractuales y regulatorias, la defensa de un acuerdo militar entre Estados Unidos y Egipto, y la transmisión de información confidencial al gobierno egipcio.

Con información de CNN / New York Post

Sigue leyendo:

– Encuentran más de $480,000 dólares y lingotes de oro en casa del senador Bob Menéndez y su esposa

– Exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie no tiene interés en postularse para ocupar el puesto de Bob Menéndez como senador

– Aspirante a la Presidencia de Egipto exigió a Abdelfatah al Sisi rendir cuentas por pagar presuntos sobornos a Bob Menéndez