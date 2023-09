Esposa de futbolista inglés muere tras varios meses de casados y la estrella le dedica emotiva carta de amor

El mundo del fútbol sufrió un momento bastante triste luego de que se confirmara que el exportero del Derby County, Josh Vickers, sufrió la pérdida de su esposa luego dde perder la batalla contra el cáncer que llevaba varios meses luchando; la información la dio a conocer el propio jugador a través de un emotivo comunicado difundido a través de su cuenta en la red social Instagram.

Por medio de una desgarradora carta, el guardameta inglés de 27 años, y que formó parte del Arsenal de la Premier League, decidió demostrarle todo el amor que sentía por su esposa Laura desde que la conoció, y con quien se casó el pasado 1 de junio en una ceremonia que buscaba inmortalizar el cariño que sentían el uno por el otro.

“He escrito y borrado esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez las encontraré. El martes por la tarde mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer. Laura es la persona más fuerte, valiente y cariñosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, sin dejar que nada se interpusiera en su camino para pasar un buen rato y crear recuerdos para toda la vida”, inició el texto del portero que militó en el Derby County.

El guardameta británico, que formó parte de la institución de fútbol inglesa hasta el pasado 16 de septiembre, aprovechó la oportunidad para recordar algunos de los momentos más emotivos que vivieron juntos como novios y que les permitieron amarse hasta sellar su amor en santo matrimonio.

“Hemos llorado, reído y bailado en momentos difíciles. Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos encontramos hasta el momento en que te fuiste pacíficamente. Sé que me estás despreciando y seguirás inspirándome todos los días. Te amo siempre y para siempre”, concluyó Vickers.

Por su parte, el Derby Country le brindó su total apoyo al que fue miembro de su plantilla en medio de este duelo que está atravesando y le desearon una pronta recuperación emocional ante esta crisis que atraviesa.

