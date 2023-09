La inflación está enfermando a los estadounidenses física y financieramente, revela encuesta

La encuesta sobre deudas médicas de 2023 de Debt.com muestra que si la inflación no lo está enfermando, puede que lo esté manteniendo enfermo.

El sondeo resalta algunos aumentos preocupantes con respecto a los resultados de 2022:

Este año, el 67% expresó que “la inflación hizo más difícil pagar las facturas médicas“. Se trata de un aumento significativo con respecto al 57% del año anterior.

Casi un tercio (32%) dijo que sus facturas médicas estaban en proceso de cobranza este año. El año pasado, solo fue el 28%.

Lo más preocupante de todo es que el 34% admitió que ha estado “evitando la atención médica debido a las deudas“, en comparación con el 28% en 2022.

“Puede que la inflación esté disminuyendo, pero el daño que provocó permanecerá con nosotros durante mucho tiempo”, afirmó Howard Dvorkin, fundador y presidente de Debt.com. “La deuda médica era un problema creciente antes de la inflación, incluso antes de la pandemia. Ahora se está convirtiendo en una crisis“.

El problema está tan generalizado que ya no es una enfermedad grave la que causa problemas financieros. Son citas regulares con los médicos, incluso más que ir al hospital o a la sala de urgencias:

Principal fuente de deuda médica 2023

Visita al médico: 21%

Hospitalización: 17%

Principal fuente de deuda médica 2020

Visita al médico: 15%

Hospitalización: 25%

La única buena noticia de la encuesta de Debt.com de este año es que la suma de la deuda médica es inferior a la de años anteriores.

Suma de la deuda médica 2023

Menos de $500: 56%

$1,000 a $5,000: 15%

Suma de la deuda médica 2020

Menos de $500: 20%

$1,000 a $5,000: 34%

Dvorkin considera que estos resultados muestran que los estadounidenses están tan estresados económicamente que ya no pueden permitirse ni siquiera la atención médica más básica: “La deuda médica no se da de forma aislada. Es muy probable que las visitas al médico se hayan vuelto más difíciles de pagar porque los estadounidenses tienen muchas otras deudas con las que hacen malabares. Los saldos de las tarjetas de crédito se acercan a niveles no vistos en décadas, y los préstamos estudiantiles no se están reduciendo. Si agregamos las revisiones periódicas, es un problema acumulativo y generalizado”.

Peor aún, Dvorkin afirma que estas cifras revelan que los estadounidenses desconocen los métodos comprobados que ayudan con las deudas médicas, desde los planes de pago hasta la liquidación de deudas: “Hoy en día, la mayoría de las personas son conscientes de su capacidad crediticia y comprenden el impacto de las elevadas tasas de interés de sus tarjetas de crédito. Incluso están conociendo sus opciones para reducir los pagos de los préstamos estudiantiles. Pero no saben cómo hacer frente a sus facturas médicas. Y eso no es bueno para su salud“.

Para más detalles sobre la encuesta, ingrese aquí.

