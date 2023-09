Pluto TV celebra así el mes de la “Herencia Hispana”

Pluto TV es un servicio de streaming gratuito en donde el público puede acceder a ver contenido variado que va desde películas, series, novelas y música por televisión. Para este mes de la “Herencia Hispana” la aplicación ha dividido su contenido en cinco categorías, con las cuales busca complacer la diversidad de gustos de cada uno de los usuarios que los visita.

A continuación te expondremos estas cinco categorías:

CINE CLÁSICO: El industria del cine hispano tiene grandes películas que forman parte de los archivos de memoria de las familias latinas, por esta razón dentro de este espacio los usuarios encontrarán auténticos clásicos del cine mexicano, español y más. Algunas de las cintas que te podemos recomendar dentro de esta basta colección son: “Toña Machetes”, “Sor Tequila”, “Los Alegres Aguilares”, “Una Carta de Amor”, “Allá en el Rancho Grande”, “Juana Gallo”, “Me he de comer esta Tuna” y “Escuela para Solteras”. MÚSICA: En el espacio musical Pluto TV te ofrece tres canales en los cuales podrás encontrar una versión variada de contenido por género musical y estos son:

VEVO Regional México: Desde mariachi hasta banda… los televidentes podrán disfrutar de videos y actuaciones de artistas como Calibre 50, Gerardo Ortiz, Christian Nodal, Banda Los Sebastianes, Jenni Rivera, Joan Sebastian y más.

VEVO Iconos Latinos: Encuentra aquí icónicos con vídeos y actuaciones de Selena, Ricky Martin, Juanes, Vicente Fernández, Celia Cruz, Julio Iglesias y Gloria Estefan entre otros.

MTV Latino Flow: Aquí es donde encuentras el ritmo de Ba Bunny y muchos otros como él.

3-SERIES CON Ň: En esta categoría tendrás acceso a una parte de las series más atractivas de Paramount+ en Español y con acceso completamente gratis durante este mes. Disfruta de “Los Enviados”, en inglés “The Envoys”, una serie en donde dos sacerdotes necesitan encontrar a un supuesto curandero que desaparece misteriosamente.

Conoce a Cecilia, la historia de una mujer cuyo mundo aparentemente se desmorona cuando sufre un derrame cerebral, pero descubre que lo que al principio parece una tragedia termina siendo una oportunidad para reunir a su familia y reconstruir su vida.

Inspírate con Días Mejores (When You Least Expect It): una serie que cuenta los momentos difíciles que resultan de la pérdida de un ser querido, mostrando con optimismo cómo, a pesar de las heridas, que tarde o temprano es posible volver a reír, amar y, sobre todo, volver a vivir.

4-NOVELAS: La categoría de telenovelas en español es basta y ha logrado además reunir algunas de las historias más románticas del género, pero estas han sido divididas también por categorías entre las que están:

Novelas con la Abuela: te envolverá en un sinfín de historias y situaciones llenas de intriga, engaño y deseo con la historia de “Gata Salvaje”, una joven que enfrenta su destino con valentía y fortaleza a pesar de la difícil situación que vive.

Amantes del Romance: El canal perfecto para vivir grandes emociones y descubrir que el amor es universal. No te pierdas “Amantes de Luna”, la historia de un mujeriego que con su mirada hechiza a toda mujer que se cruza en su camino.

Badass Novelas: El lugar perfecto en el que te mantendrás completo suspenso. Descubre la escalofriante historia de “Demente Criminal”, un distinguido psiquiatra juzgado por ser un psicópata abusivo y un asesino a sangre fría.

5- ACAPULCO SHORE 24/7: Los realities sin duda llegaron para quedarse y “Acapulco Shore” ha sido un pionero dentro de este género.

Todos los interesados en acceder a Pluto TV en español en Pluto TV pueden acceder a través de todos los dispositivos de televisión y móviles basados en la web dentro de Estados Unidos.

