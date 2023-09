Lili Estefan enseña su rutina diaria hasta llegar al estudio de ‘El Gordo y La Flaca’

La presentadora de televisión Lili Estefan tiene 56 años y 25 de ellos se los ha dedicado a una parte fundamental de su carrera profesional, y es que así lo ha mantenido en el último tiempo en el programa ‘El Gordo y La Flaca‘, manera por la que su trabajo ha sido conocido, y cómo no hacerlo si mantiene a la audiencia informada con todos los pormenores del mundo del entretenimiento.

La cubana cuenta con más de tres millones de seguidores en la red social de la camarita, siendo así como aprovechó para mostrarles un poco del transcurrir de un día de ella en la planta televisiva, y es que subió un video con un breve recorrido que realiza de lunes a viernes, siendo así como muchos quedaron encantados.

Estefan se mostró caminando desde su camerino, dio un paseo por el estudio de maquillaje y posteriormente por los pasillos de Univision hasta llegar al plató de uno de los programas con mayor reconocimiento mundial, tras el trabajo que han venido realizando en el último tiempo.

“Mi caminito diario para llegar al estudio!!!!!! @elgordoylaflaca“, fue el mensaje que acompañó el particular audiovisual.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que estaban disfrutando, siendo así como varios de ellos destacaron su profesionalismo y carisma. Además, que hablaron positivamente de su aspecto físico y de su cabello.

“Eres una mujer hermosa que transmite una luz celestial. Dios te bendiga. Me encantaría estar en el programa. Un gran abrazo desde Venezuela”, “Eres muyyyy bonita por dentro y por fuera”, “El caminito de 25 años”, “Me gusta todas tu ropa”, “Qué hermosa estás mi flaca”, “Dios mío me encanta tu vestido“, “Muy bello ese vestido y tu cabello luce radiante”, “Siempre bella, bendiciones”, “Siempre tú con esa hermosa sonrisa. Me fascina tu vestido”, “Me gusta mucho tu vestido, está muy lindo, y te queda muy lindo a ti también, pero me encanta de verdad que sí”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

