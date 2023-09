Lili Estefan lució un corto vestido amarillo y todos hablan de los tacones que usó en Disneyland

El equipo de ‘El Gordo y La Flaca‘ la semana pasada viajaron hasta California para transmitir dos programas especiales, debido a que se cumplen 25 años de transmisión a través de las cámaras de Univision. Por ello, tomaron sus maletas y se fueron a Disneyland y entre ellos destacó Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes durante más de dos décadas han hecho la labor de conducir el espacio de entretenimiento.

Lili llevó su cabello suelto con algunas ondas, mientras que usó un vestido amarillo mucho más arriba de las rodillas y unas mangas bombache. Sin embargo, muchos se quedaron mirando fue los zapatos que decidió lucir con su atuendo, debido a que ella de por sí es una persona bastante alta, pues su estatura es de 175 cm.

“Graciassss @disneyland por dos días maravillosos compartiendo con nuestra gente bellaaaaaaaa!!! Gracias a cada uno de ustedes que nos trajo tanto, me los llevo en mi corazón”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos subida.

La conductora de televisión el pasado sábado en horas de la noche subió algunas fotos de lo que fue su trabajo en los últimos días, siendo así como también agradeció por la experiencia que vivió junto a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, los seguidores de la red social de la camarita se refirieron a sus tacones, y es que no creen que sean los más cómodos para asistir al lugar.

“Zapatos tan altos en Disney land?? .. ok. ¡Primero muerta que sencilla”, “Lili tu siempre tan hermosa como siempre! Pero una persona realista, no va a Disneyland con tacones”, “Si fue para tirarte fotos, estás bien, pero dudo mucho que caminaste el parque con estos zapatos”, “Espectacular, la foto y tu hermosa, me alegra que la hayas pasado bien en nuestra ciudad y Disneyland”, “Te vas a enfermar de los riñones con esos tacones”, “Lili vistes bien a la moda, pero tacones altos y vos alta pareces escalera”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

