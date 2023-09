Sentado junto a Juan y Rosie Rivera, don Pedro asegura estar triste por la demanda que sus nietos interpusieron en su contra

Luego de unos días de haber guardado silencio, don Pedro Rivera por fin decidió expresar públicamente sus sentimientos ante la denuncia que cuatro de sus nietos cinco interpusieron en su contra.

El papá de Jenni Rivera compartió un video en sus redes sociales en el que confesó que no esperaba esa acción, pues considera que tanto él como su casa disquera no han hecho nada malo con el material inédito que dejó la desaparecida “Diva De La Banda”.

“Me enteré por medio de la prensa que mis nietos me están demandando a mí y a Cintas Acuario, pero no hemos recibido ninguna notificación oficial. Yo amo a mi familia y los he criado para que logren algo en la vida. No entiendo por qué me hacen estas cosas si podemos arreglarlo en familia. Me siento muy triste por esta situación”, dijo don Pedro.

Cabe recordar que ayer Chiquis Rivera publicó en su Twitter una serie de mensajes en los cuales daba a entender que apoyaba completamente la decisión de sus hermanos y que los acompañaría en todo el proceso jurídico.

