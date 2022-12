Don Pedro Rivera recuerda con mucho cariño a su hija Jenni Rivera a 10 años de su muerte

Aunque es probable que no se haga ningún homenaje a 10 años del fallecimiento de Jenni Rivera, a su padre Don Pedro Rivera, lo único que le importa es recordarla con cariño.

Una mujer valiente que se levantó de todos los golpes que le dio la vida y que siempre lo buscaba para platicar, son los mayores atributos que el ‘patriarca del corrido’ recuerda de su hija, quien era conocida como la “Diva de la Banda” y quien perdió la vida tras un accidente de avión en 2012.

“Recuerdo muy bonito a Jenni, todo lo que ella logró, también las amenazas que sufrió por parte de sus cónyuges y todo el valor que tuvo de levantarse de todos los golpes que le daban.

“Además de que no importaba la situación en la que se encontrará, pero me llamaba, aparte de todo el cariño, el amor y el respeto que me tuvo, que Dios me la bendiga“, compartió en entrevista para Agencia Reforma Pedro Rivera.

El también cantante y productor musical agregó que, aunque no tienen planeado un homenaje póstumo tras la década sin la “Diva de la Banda”, en un futuro no muy lejano la gente podrá volver a escuchar cantando a Jenni Rivera, pues planea hacer un disco de duetos con algunos de los artistas de Discos Acuario.

“Normalmente quienes hacen los homenajes eran Rossy y Juan, no sé si en esta ocasión hagan algo, aunque no creo porque ahorita están en el proceso del cambio de compañía que tuvieron de la disquera de Jenni a Discos Acuario, pero tenemos muchas grabaciones, voces inéditas de ella, hay planes de muchas colaboraciones que tenemos preparados y la primera va a ser Ángela Fonte“, concluyó.

Tras 10 años de la muerte de Jenni Rivera, su influencia y su espíritu siguen más vivos que nunca.

