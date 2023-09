Vicente Fernández Jr. sube la temperatura tras compartir los voluptuosos atributos de su prometida

El cantante Vicente Fernández Jr. desde que inició su relación sentimental con Mariana González Padilla ha sido muy criticado por la notaria diferencia de edad que existe entre ellos y es que él en el mes de noviembre cumplirá 60, mientras que ella tiene 39 años. Sin embargo, no ha sido impedimento para seguir adelante y hacer público su amor en las redes sociales.

Esta vez el mexicano se tomó el tiempo para fotografiar a su prometida, debido a que ella se encuentra de espalda con una braga color nude con pedrería, siendo así como aprovechó para presumir el tamaño de sus voluptuosos atributos, mientras él se ve de fondo en un reflejo.

“Sugiérele que vaya al gym para que trabaje las piernas para que por lo menos no se vean tan operadas”, “De pésimo gusto… Que exhibas a tu mujer así”, “Lo más bonito que veré hoy es un nuevo amanecer por parte de Dios y su hijo Jesús. Eso que sube será juzgado el día de su juicio final por Dios”, “si no tuvieras un centavo no estaría ahí”, “Con todo el dinero que tienes deberías pagarle otro cirujano, se le ven un poco desproporcionadas”, “Será lo más corriente”, “Ni siquiera porque está operada se ve guapa”, “Se le nota un poquito el silicón”, fueron algunas de las recciones registradas en el post.

Vicente Fernández Jr. le pidió matrimonio

“Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía, no me importó nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una vida juntos. Te amo con todo mi corazón. Un día inolvidable, 1/ 12/ 2022″, fue el mensaje que acompañó las emotivas postales, donde ella sale presumiendo el anillo que él le entregó.

