Comisionada residente Jenniffer González anuncia aspiración a la gobernación en Puerto Rico con ataques a la Administración Pierluisi a la que pertenece

NUEVA YORK – Parte del anuncio de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C., Jennifer González Colón, sobre su aspiración a la gobernación incluyó críticas a la Administración de Pedro Pierluisi a la que pertenece.

González Colón anunció en un mensaje de poco más de siete minutos este miércoles que se enfrentará en primarias con Pierluisi rumbo a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2024.

En el mensaje que fue transmitido por tres canales televisivos, más no en radio, González manifestó su interés de convertirse en la próxima gobernadora del territorio.

“He tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza, tu respaldo para convertirme en la próxima Gobernadora de Puerto Rico”, indicó González en su discurso.

“Dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente. A cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes, he triunfado”, añadió la comisionada.

González dijo que tomó la decisión porque quiere cambiar a Puerto Rico para el éxito y la igualdad plena a través de la estadidad.

“La honestidad tiene que ser la guía de todo el que aspira a servir a su pueblo y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino”, sentenció la estadista.

González identificó como falla de la Administración a la que pertenece la lentitud en el desembolso de fondos federales para reconstrucción tras los huracanes María e Irma.

“Como comisionada residente he procurado la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico y eso nadie lo puede debatir, esos son los hechos. He traído a la isla congresistas y funcionarios del gobierno federal para convencerlos de que necesitamos herramientas y recursos y lo hemos logrado”, expuso.

“Hoy, sin embargo, existe una posibilidad real de que gran parte de esos fondos podrían perderse porque ni siquiera se han gastado”, planteó.

También cuestionó la falta de fiscalización a la labor de Luma Energy, consorcio privado contratado por medio de una alianza público privada para la transmisión y suministro de la energía eléctrica a los puertorriqueños a través de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Hoy día solo se habla de interrupciones de servicio y en cuánto aumentará la luz. Logré los fondos para reconstruir el sistema eléctrico y 6 años después no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente”, argumentó.

A juicio de la precandidata, Luma ha sido una “gran decepción para Puerto Rico”.

La comisionada también se refirió a la crisis de salud en la isla por la falta de personal médico.

“Puerto Rico hoy enfrenta una gran crisis de salud donde la escasez de médicos y proveedores ha puesto a nuestros envejecientes en una situación en la que tienen que esperar meses para la atención que tanto necesitan. Nuestro sistema de educación hoy día es de los que más riesgo corre de perder cientos de millones de dólares en recursos que se supone lleguen directamente al salón escolar”, señaló.

“Esto tiene que cambiar”, expresó la comisionada haciendo referencia a la popular frase de Luis A. Ferré, fundador del PNP y gobernador de Puerto Rico entre 1969 y 1973.

En respuesta a los ataques a su gestión por parte de la comisionada, Pierluisi planteó que seguirá llevando a Puerto Rico por el “camino del progreso”.

“Mientras la comisionada se dedica a criticar la gestión de nuestra Administración PNP, yo seguiré llevando a Puerto Rico por el camino del progreso, la estabilidad y la Estadidad que todos nos merecemos”, compartió Pierluisi en su cuenta de Twitter inmediatamente después del mensaje.

“Yo no tengo dudas de que prevalezco no solo en primarias, sino también en una elección general. En cuanto a unas primarias, si se materializa, lo que yo quiero es ganarla contundentemente porque eso me propulsa a la elección general”, había declarado el gobernador en un aparte con la prensa en medio de un evento en Quebradillas horas antes del mensaje.

Las críticas al contenido del mensaje no solo fueron por parte de su antiguo compañero de papeleta. Miembros del opositor Partido Popular Democrático (PPD) aprovecharon las palabras de la comisionada para usarlas a su favor.

“Puerto Rico en definitiva va por mal camino, tal y como lo dejó establecido la comisionada residente en su mensaje. Va por mal camino con el gobierno encabezado por ella y Pedro Pierluisi. Jenniffer González ha sido cómplice de este Gobierno. Su mensaje valida las denuncias que hemos estado haciendo, de que los proyectos de reconstrucción están detenidos, que la transacción de LUMA ha sido un desastre, y que hoy los puertorriqueños no estamos mejor que hace siete años. El país está claro. Puerto Rico no se merece cuatro años más de un gobierno PNP”, declaró el presidente del PPD Jesús Manuel Ortiz también por Twitter.

El expresidente de la colectividad, José Luis Dalmau, se expresó en la misma línea.

“Jenniffer González ha sido parte de los gobiernos de Fortuño, Rosselló, Wanda y Pierluisi. Es la autora de la Ley 7 que aumentó los impuestos, despidió miles de empleados públicos y causó la quiebra de Puerto Rico. Jenniffer es la autora de las leyes que permitieron la creación de LUMA. ¡Jenniffer González no representa cambio y acepta que el PNP lleva a Puerto Rico por mal camino! Ha sido parte del fracaso del PNP en los últimos 20 años y su candidatura significa que hasta los PNP saben que su gobierno fracasó”, enumeró Dalmau.

Por su parte, Rafael Bernabé, senador del Movimiento Victoria Ciudadana, planteó que el bipartidismo que representa el PPD y el PNP es la raíz de los problemas que enfrenta Puerto Rico.

“La comisionada reconoce que el desastre en salud, en energía eléctrica (con LUMA), la falta de acción en la reconstrucción, y uno se pregunta ¿quiénes han gobernado en las últimas décadas sino su partido y el PPD, es decir el bipartidismo de siempre?”.

Tras el anuncio de González, este será el tercer cuatrienio consecutivo en el que el PNP tendrá primarias para la gobernación.

Pierluisi radicará su candidatura a la reelección este domingo 1 de octubre en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en la zona metropolitana de Miramar.

Hace casi dos semanas, la comisionada anunció en una publicación en sus redes sociales que estaba embarazada de gemelos. La entrada incluía una foto junto a su esposo y una imagen del sonograma.

En entrevistas posteriores con medios televisivos en la isla, la comisionada aseguró que eso no limitaba sus posibilidades de aspirar a una candidatura política en el 2024. “Me van a ver en la papeleta y, con el favor de Dios, queda muy poco para anunciar a dónde voy o a dónde vamos”, declaró la comisionada a El Nuevo Día. “Y con más fuerzas”, agregó Vargas.

A preguntas de si el embarazo no la detiene, respondió: “Al revés, al revés. Esto me ayuda a experimentar lo que viven nuestras familias en la isla. Esto me ayuda a poder compaginar cómo hace todo el mundo, que tiene que hacer malabares con su familia, con los nenes, con el trabajo…”.

La política no contestó preguntas sobre su gestión en Washington D.C. como la única delegada de la isla en el Congreso, donde se toman muchas de las decisiones legislativas y de política pública que afectan la vida diaria de los puertorriqueños.

El gobernador permanece soltero tras divorciarse de María Elena Carrión en el 2019. Con Maria Eugenia Rojo, su primera esposa, tuvo cuatro hijos. Sin embargo, medios en la isla han identificado a la licenciada Fabiola Ansótegui Blanc como la actual compañera sentimental de Pierluisi.

