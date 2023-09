Su exmarido la corre de su casa y en venganza, decide demolerla

No cabe duda, que actuar por despecho nos puede llevar a hacer cosas inimaginables y de las que, seguramente, nos arrepentiremos después de un tiempo, ya que hayamos tenido la tranquilidad necesaria para meditar la situación.

Sobre el tema se ha vuelto viral el caso de una mujer en Perú llamada Yumiko Ramírez, quien movida por la furia y el enojo, decidió acabar con el patrimonio que construyó con su exmarido.

Resulta ser que Yumiko contrajo matrimonio hace 20 años y en ese momento, su suegro decidió apoyar a los recién casados otorgándoles un terreno para que la pareja, poco a poco, fuera construyendo en él la casa de sus sueños.

Fue así como con mucho esfuerzo, Ramírez y su esposo lograron construir una vivienda de 3 niveles, en donde vivían felizmente hasta hace no mucho, cuando su marido decidió abandonarla a ella y a sus hijos para irse con otra mujer e iniciar una nueva familia.

Esto provocó que su suegro le solicitara a Yumiko abandonara la casa que, con tanto esfuerzo, construyó a lo largo de 2 décadas de matrimonio.

La mujer se negó durante mucho tiempo a salirse de la casa, por la que el padre de su exesposo tomó acciones legales en su contra, por lo que hace unos días, recibió una orden de desalojo para así obligarla a salir de su hogar.

Entonces, antes de irse de la casa, Yuriko contrató a un grupo de albañiles, a los que les pagó para que demolieran la vivienda.

“Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”, comentó en entrevista para una televisora local la despechada mujer.

La demolición no fue concluida, pues intervino la policía a favor del exsuegro.

Sigue leyendo:

* Fingió su muerte y 10 años después, fue encontrado vivo en isla griega

* ¿Quién es el ex suegro de Shakira, a quien ésta menciona en su nueva canción “El Jefe”?

* Terminó con su novia y tomó drástica decisión con la casa que construyó en un terreno de sus suegros