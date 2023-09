Ana Bárbara recuerda su encuentro con el Papa, Juan Pablo II, cuando interrumpió una misa papal y éste la defendió

Aunque hoy en día posee una exitosa carrera, Ana Bárbara revela que sus inicios en la música fueron un tanto accidentados, especialmente cuando viajó hasta Italia hace años y se encontró con el entonces Papa, Juan Pablo II.

En una entrevista para el podcast de Juanpa Zurita, la cantante recordó una ocasión en la que representó a México en El Vaticano y tuvo la oportunidad de presenciar una misa del sumo pontífice, misma que interrumpió al entonar una canción.

“Estaba con las otras personas con las que iba muy bien sentadita oyendo a Juan Pablo II y en un momento que no pensé ni dos veces me paré y empecé a cantar. Se salen los guardias papales a sacar a la chamaca loca de la iglesia y cuando ya se iban acercando el Papa les hace con la mano una seña para que me dejaran acabar”, dijo Ana Bárbara.

Para finalizar su anécdota, la intérprete de “Bandido” reveló que, terminando la misa, el Papa le dio su bendición y le obsequió un rosario, pero la odisea no acabó ahí, ya que Valentina Alazraki, corresponsal del pontífice, la entrevistó.

El último escándalo de Ana Bárbara

La cantante mexicana ha protagonizado varias noticias en las últimas semanas, debido a las acciones legales que su hermano ejerció en su contra.

Frente a las cámaras de “Ventaneando”, la potosina aseguró que no le da importancia a esta situación y que está dispuesta a defender a capa y espada sus canciones, pues sabe que Francisco Ugalde no tiene las pruebas para demostrar lo que demanda.

“Siempre ha sido desafortunado tener que lidiar desde el año pasado con una cuestión mediática de gente gacha. Los momentos y situaciones desafortunadas te pegan, pues no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso, está de demás ponerme a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada más qué demostrar”, dijo Ana Bárbara.

En otros temas, la intérprete de “Lo Busqué” señaló que se siente muy emocionada por el inicio de su nueva gira denominada “Bandidos Tour”, que iniciará mañana en Estados Unidos y posteriormente llegará a la República Mexicana.

