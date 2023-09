VIDEO: ¿Ana Patricia Gámez ‘metió la pata’ en Enamorándonos USA?, cantó con todo “La Puerta Negra” y estaban al aire

“Enamorándonos USA” es el programa de televisión que Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez conducen para la cadena Univision y se transmite a través de la señal de UniMás. El show sobre el amor se presta para que muchas situaciones entretenidas se generen en el programa a tal punto que en cualquier momento los conductores se ven envueltos en momentos sumamente divertidos, en ocasiones al aire y otros durante los comerciales.

¿Quién dijo que los conductores de televisión no se pueden equivocar y divertirse en el momento? Sin duda, esto es algo que no molesta ni incomoda a los televidentes. Al contrario, permite que todos aprendamos a reírnos de nosotros mismos y a que no nos tomemos todo tan en serio.

Ana Patricia Gámez vivió así un momento divertido que no pasó desapercibido para nadie. Y es que en un momento de confusión, la compañera de Rafael Araneda el show se confundió y pensando que estaba en comerciales comenzó a interpretar con todo lo que tenía ‘entre pecho y espalda’ el tema “La Puerta Negra” de Los Tigres del Norte, hecho que dejó a todos con la boca abierta…

Al darse cuenta de su error ésta quiso seguir como si nada conduciendo el programa, pero la vergüenza pudo con ella y las risas no se hicieron esperar. Y es que en ese momento la mexicana se dio cuenta que su intento de canto le salió desentonado estando total y completamente al aire.

Aquí el video:

