Revelan el monto que le pagaban a los actores de ‘Caso Cerrado’ con la Dra. Ana María Polo

La cubana Ana María Polo es licenciada en Derecho y llegó a tener un programa de televisión bastante reconocido a nivel mundial, y es que se trataba de ‘Caso Cerrado’ transmitido a través de la pantalla de Telemundo, siendo así como exponían algunas situaciones donde ella terminaba aportando una solución.

El espacio fue televisado de 2001 hasta el 2019 y contó con un total de 13 temporadas, siendo así como llegaron a contratar a una gran cantidad de actores para exponer los casos que presentaban, esto debido a que lo hacían para resguardar la seguridad de las verdaderas personas.

El actor colombiano Rafael Pedroza compartió en su perfil de TikTok un video de cuando participó en ‘Caso Cerrado’, siendo así como explicó que hubo personas que lo criticaron, mientras que simplemente relató que eso forma parte de su trabajo.

@telemedellin #DigitalTM l El actor colombiano Rafael Pedroza, en su cuenta de TikTok, explicó cuánto dinero le dieron y si su caso fue real, cuando salió en el famoso programa de televisión ‘Caso Cerrado’. Este actor colombiano, reconocido por trabajar en diferentes producciones como ‘Diomedes, el cacique de la Junta’, ‘El Patrón del Mal’, ‘Pandillas, Guerra y Paz’, entre otras, contó varias experiencias cuando estuvo en el programa ‘Caso Cerrado’, el show televisivo de doctora Ana María Polo, quien asume el rol de jueza para resolver disputas legales. ♬ sonido original – Telemedellín

“La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores. Mucha gente me dice ‘no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira’. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso”, mencionó en el audiovisual.

Pago y lujos para salir en ‘Caso Cerrado’

“Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión, obviamente desde Colombia hasta Miami. Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje…”, dijo el colombiano.

Internautas le hicieron preguntas sobre el programa

“Igual me gusta Caso Cerrado”, “Y cuando van presos, ¿cómo hacen buscan al verdadero o qué?”, “Y sigo viendo Caso Cerrado. Ya sabía que era así. Situaciones dramatizadas, pero no por eso, falsas. Me encanta ese programa”, “Yo estuve ahí, pero en el público igual también le pagan a uno”, “La mayoría son reales? La idea no es que sean reales 100*100?”, “Eso sucede en muchos programas, en Investigation Discovery la mayoría de los casos son dramatizados por proteger la integridad de las personas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en la publicación.

