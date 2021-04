La Dra. Ana María Polo de ‘Caso Cerrado’ está de aniversario ¡Ya son 20 años!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No hay quien se haya detenido, así sea sin querer pasando los canales de televisión, en el programa ‘Caso Cerrado’ y no se haya prendado por lo menos a uno de los tantos casos que presentaba a diario la Dra. Ana María Polo y que prometió volverán para diciembre de este mismo año. La jueza de la televisión hispana se ha labrado su carrera durante 20 años a mucho pulso, constancia y trabajo duro. Esto la ha llevado a ser una de las estrellas hispanas más reconocidas dentro del entretenimiento latino. Razón para celebrar en demasía estas dos décadas llegando a millones de hogares.

La. Dra Polo se ha convertido en la única abogada que ha estado al frente de un programa de formato ‘corte’ por más tiempo dentro de la televisión hispana. Ha resuelto hasta la fecha más de 7 mil casos y ha transmitido cerca 3,500 mil programas. Mismos que han sido vistos a lo largo de los Estados Unidos y en 21 países de Latinoamérica.

Pero su arduo trabajo no termina ahí, también ha participado en campañas de grandes causas. Como sobreviviente de cáncer, se ha abocado parte de estos 20 años a la lucha contra esta terrible enfermedad siendo vocera para distintas organizaciones sin fines de lucro, como la Stand Up to Cancer, y la Susan G Komen, hablando desde su experiencia y ayudando a realizar actividades a través de las cuales se recaudan fondos para ayudar a personas que atraviesen este terrible mal, el cual cobra la vida de miles de personas en el mundo entero cada año.

“Me siento bendecida de poder celebrar 20 años de hacer lo que me gusta. Pero sobre todo mi agradecimiento es al público que me ha seguido de manera constante no solo en la televisión, sino también a través de mis redes sociales. Ha sido un camino lleno de momentos inolvidables y también de aprendizajes. Este aniversario llega en una etapa muy importante, porque me siento más activa que nunca a nivel profesional y llena de expectativas por todos los proyectos en los que estoy trabajando y que pronto se llevarán a cabo”, aseguró Polo.

Su gran influencia ha sobrepasado la pantalla de televisión convirtiéndose así en un ejemplo de compromiso y apoyo para la comunidad latina. Su personalidad firme y determinada la ha hecho defensora de temas de gran relevancia para los hispanos. En el 2014 y gracias a su constante apoyo a las minorías, fue invitada por la organización Human Rights a participar en la campaña estadounidense a favor del matrimonio igualitario, siendo esta la primera vez que esta institución produjo un video con una personalidad hispana en español e inglés. En el 2020 colaboró con PETA Latino en una campaña de servicio público para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a nuestras mascotas; y ese mismo año se unió como portavoz hispana a la organización no partidista When We All Vote, liderada por Michelle Obama con el objetivo de sensibilizar a la comunidad hispana sobre la importancia de registrarse y aumentar la participación de voto en las elecciones presidenciales.

Dentro de los innumerables reconocimientos que la Dra. Polo ha recibido a través de su carrera, se encuentran el prestigioso premio Mike Leland 2011, ha recibió las Llaves de la Ciudad de Huntington Park, California, Miami, Panamá y Viña del Mar como reconocimiento a su aporte social a la comunidad. Ha sido nombrada visitante ilustre en Panamá y Chile por su trabajó social, a favor de los enfermos de cáncer y aporte al mundo del entretenimiento por su programa “Caso Cerrado”. En el 2016 fue honrada por el alcalde de la ciudad de Houston con una proclamación que declaró el 12 de marzo como “El Día Oficial de la Doctora Polo”. En octubre del 2018 durante el evento Hispanicize fue reconocida con el premio Postive Impact Award, que reconoce a líderes latinos cuyo servicio ha marcado una diferencia en la comunidad.

Actualmente se encuentra desarrollando, en conjunto con la productora Forastero, una película basada en el exitoso programa de corte que se espera inicie grabaciones a final de este año. Además, se ha vuelto toda una influencer en las redes sociales cuyos seguidores aumenta con los días. Sin duda alguna, la Dra. Polo se convirtió no sólo en un referente de la comunidad hispana, sino en una de las mujeres que más ha luchado por sacar adelante la misma y sobre todo dejando el nombre de los latinos muy en alto.