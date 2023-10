Natti Natasha y su hija Vida Isabelle posan junto a Raphy Pina desde la cárcel

Desde mayo de 2022, Raphy Pina se encuentra enfrentando una condena de 41 meses por posesión ilegal de armas, hecho que sin duda consternó a muchos a nivel mundial, debido a que terminó siendo una gran sorpresa que pareja sentimental de Natti Natasha tuviese que alejarse de su familia para estar tras las rejas.

Más de 12 meses han transcurrido y el productor musical de manera constante se ha ido pronunciando a través de las redes sociales, especialmente desde Instagram, donde supera los tres millones de seguidores. Además, este fin de semana compartió una postal que sin duda enterneció a muchos.

La cantante Natti Natasha sigue visitándolo, y el pasado domingo se dirigió a la prisión donde él se encuentra para que pudiera ver a su pequeña Vida Isabelle, al tiempo que se nota que la pequeña está muy contenta de compartir en compañía de sus padres.

“Estos dos seres, son mi tesoro, aunque ellos dicen que yo soy el de ellos. Ellos son Mi Pa’ y mi Ma’ y siempre estaremos juntos con el amor y el favor de DIOS. Estoy felizzzzzz Riéndome por fuera, LO NOTAN?“, se lee en la postal hecha pública.

A su vez, también subió nuevas fotos donde no solamente está su hija menor y la intérprete de ‘No pare’, y es que sus otros tres hijos también se mostraron contentos de poder seguir coleccionando momentos junto a su padre, quien todavía le queda un largo camino por atravesar en la cárcel.

“Cuando uno piensa que estás pasándola mal, solo te pones a analizar; 1. Que tienes salud. 2. Que tienes una familia ÚNICA. 3. Que tienes más Amigos y Fam cyber que antes que te apoyan sin importar lo que digan. 4. Que solo te Espera disfrutar del mundo a dos manos. ESTAR ENCERRADO SOLO ME HA HECHO MÁS FUERTE Y MÁS PEGADO DE DIOS Y LOS QUE ME PERSIGUEN PERO PARA BIEN. Los Amo, faltan como mucho y a DISFRUTAR. LOS Amo y amo a todo aquel que tiene como prioridad amar a su familia. La 6. No la pongo porque ofende, pero ustedes la saben. Mensaje enviado por Rafael Pina Nieves from Butner PR. Amén”, añadió Pina.

