Pete Davidson golpeó su camioneta contra una pared al salir de su show de stand up

En marzo pasado, Pete Davidson acaparó varios titulares por chocar su automóvil en un barrio de Los Ángeles. Ahora, el comediante repitió la experiencia con otra colisión la noche del sábado.

De acuerdo con el portal Page Six, el ex novio de Kim Kardashian salía de su show de stand up el sábado, en el bar The Wiltern, en Los Ángeles, rumbo a una fiesta privada.

Ahí, varios testigos vieron cómo Davidson golpeó su camioneta contra una pared, dejándole un gran rayón y abolladura en uno de los costados.

Varias fotografías del momento muestran los golpes en el automóvil, mientras el comediante aparece en el asiento del conductor, con al menos cuatro personas más en el interior de la camioneta.

Al ver a varios miembros de la prensa, Davidson trató de ocultar su rostro, aunque el esfuerzo fue en vano, ya que las fotos se hicieron virales en cuestión de minutos.

Apenas en marzo pasado, el ex integrante del programa Saturday Night Live, chocó junto a su ex novia, Chase Sui Wonders, contra una casa en el barrio de Beverly Hills.

El problema en esa ocasión fue, según reportes de la policía, que manejaba a gran velocidad y trató de evadir un poste. Debido a esto, el también actor fue sentenciado por un juez a cumplir al menos 50 horas de servicio comunitario por cargos de conducción imprudente.

