Martha Stewart asegura que Pete Davidson está buscando una mansión en el condado de Westchester, Nueva York

La empresaria y presentadora de televisión Martha Stewart sigue siendo una referencia pese a su declive, por lo que sus declaraciones siguen teniendo mucha relevancia. Recientemente le aseguró a ‘Access Hollywood’ que el comediante Pete Davidson está interesado en comprar una mansión en el condado de Westchester, Nueva York.

¿Cómo Stewart sabe esto? Davidson y su actual novia, Chase Sui Wonders, visitaron el rancho que la empresaria tiene en Bedford, pueblo ubicado en el condado de Westchester, Nueva York. Incluso Stewart compartió con el programa una foto de los tres.

Declaró que el comediantes y exnovio de Kim Kardashian quería recorrer la impresionante propiedad e indagar sobre cómo es la vida en este condado. Stewart resalta que el hombre se encontraba de muy buen humor durante el recorrido.

Pero ‘Access Hollywood’ no hizo esta entrevista para hablar de Davidson, más bien quisieron acompañar a la legendaria presentadora en la inauguración del restaurante The Bedford by Martha Stewart en Las Vegas, Nevada.

Que Davidson esté buscando una nueva residencia en Nueva York no es de extrañar, pues en diciembre de 2022 puso en venta uno de sus apartamentos en la ciudad. La propiedad está ubicada específicamente en Staten Island y entró al mercado por $1.3 millones de dólares. Hasta el momento no se ha informado que la venta se haya concretaro.

Tampoco extraña que tengo en mente comprar una gran mansión, pues se debe recordar que se dijo que Davidson vivió durante un tiempo en la impresionante mansión de Kim Kardashian en Hidden Hills, California.

Por otro lado, se debe decir que el condado de Westchester es un lugar perfecto para mantener un estilo de vida lujoso pero alejado de los grandes rascacielos y ajetreo de la gran ciudad. Este suburbio reúne una población de 1,004,457 habitantes, según censo realizado en 2020.

