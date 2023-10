Veljko Paunovic se motiva en el Canelo Álvarez para impulsar a Chivas de Guadalajara: “Buscamos esa mentalidad”

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, afirmó que se mostró motivado luego de la pelea que protagonizó el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez este 30 de septiembre contra el estadounidense Jermell Charlo, por lo que decidió trasladar esa inspiración al equipo para poder lograr rescatar el empate ante los Diablos Rojos del Toluca.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde afirmó que desea lograr que cada uno de los miembros de su plantilla posean una mentalidad de triunfo a pesar del rival que les toque enfrentar en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Esto lo dijo al ser preguntado por el tema de Mazatlán y la inconformidad que tiene Chivas por no haberse aplicado el reglamento cómo está estipulado y no le retiraron los tres puntos a los Cañoneros; un hecho que dejó gravemente afectado a toda la organización y que no le permitió sumar esos valiosos tantos para luchar por los puestos más altos de la tabla de clasificación.

“Hay que ver cómo se pierden los puntos. El día de Mazatlán estábamos cansados. Perdimos el partido el día de América y Mazatlán, otros factores afectaron. Si lo comparamos, nos dice que el equipo, todos, pueden tener mal día, mala racha. Intentar hacer las cosas bien. Quitar la negatividad. Nos ha ayudado”, expresó Paunovic.

“Estuve motivado por la pelea del Canelo, 12 rounds y siempre con el pie hacia adelante. Y esto es lo que buscamos. Esa mentalidad, pocas hemos ido perdiendo y nos levantamos. Con más atrevimiento, pudimos ganar. De Víctor (Guzmán) no tengo ningún problema con él. Pongo a los jugadores que están bien. Víctor está, como dije, quiere jugar… no hay ningún problema. Son decisiones técnicas”, agregó.

Para finalizar, el entrenador serbio detalló que no le corresponde hablar sobre el tema de la apelación a dicha resolución presentada por la Comisión Disciplinaria y que es algo que todavía se encuentra en proceso por parte de los directivos del club.

“Tema de apelación. Les voy a dar algo, pero otra persona tiene que responder. No quiero ganar los tres puntos de esta manera. El club está buscando una justicia. Aplicar el reglamento. La integridad es importante. La aplicación de casos, en algunos, ha sido ambigua. Ahora no sé en qué fase estamos”, concluyó.

