Eclipse solar “anillo de fuego”: Recomendaciones de la NASA para poder verlo

El próximo sábado 14 de octubre, en varios puntos del continente americano, incluidos algunos estados de Estados Unidos, podremos ser testigos de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que nos puede regalar la naturaleza: un eclipse solar.

En esta ocasión, el eclipse de Sol será anular, también conocido como “anillo de fuego”, ya que el Sol no quedará cubierto del todo, por lo que entre las penumbras, podremos ver un halo de luz a su alrededor.

Todo mundo podrá seguir el trayecto de este eclipse solar “anillo de fuego”, ya sea en vivo y a todo color o bien, mediante las transmisiones que muchos medios, e incluso, la NASA, ya están preparando para no perderse ningún detalle.

Si eres de los privilegiados que podrá ver este eclipse en vivo y a todo color, la Agencia Espacial indica que deberán hacerlo, siguiendo determinados consejos, para así evitar un daño irreversible a la vista.

Para evitar esta situación, la NASA publicó en internet una guía con todos los detalles que debes tener en cuenta para observarlo, sin riesgos, si este atravesará por tu ciudad.

En un eclipse solar “anillo de fuego”, el Sol nunca queda completamente bloqueado por la Luna. Por lo tanto, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada diseñada para la observación. Incluso, también puede utilizar un método de visualización indirecto, como un proyector estenopeico.

Consejos de la NASA para poder observar el eclipse solar “anillo de fuego” del 14 de octubre

* Para observarlo, utiliza lentes solares seguras (“gafas de eclipse”) o un visor solar portátil seguro en todo momento. Hay que tener en cuenta que no son los anteojos oscuros que usamos convencionalmente.

* Revisa los lentes de eclipse o el visor portátil antes de usarlos; si está roto, rayado o dañado, no hay que utilizarlo.

* No se debe mirar al Sol a través de la lente de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan anteojos para eclipses o un visor solar portátil. Esto porque los rayos solares concentrados quemarán el filtro y causarán lesiones oculares severas.

* Si se observa a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos especiales.

* Emplear métodos de observación indirecta si no se cuenta con anteojos o visores solares seguros, como el proyector estenopeico, que proyecta la imagen del Sol en una superficie cercana.

* Es recomendable utilizar sombrero o gorra, así como ropa con factor de protección solar, para prevenir daños en la piel.

