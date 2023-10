Ja Morant desafía a la sanción de la NBA y regresa a las prácticas con Memphis Grizzlies

El base y estrella de Memphis Grizzlies, Ja Morant, acordó este miércoles regresar a las prácticas y realizar la pretemporada con su equipo a pesar de tener actualmente una suspensión vigente de 25 encuentros en la NBA por aparecer con un arma de fuego en redes sociales.

La publicación de Ja Morant del pasado mes de junio fue una reincidencia a un mismo hecho un mes antes donde también se mostró una pistola en su cuenta de Instagram, lo que le valió la suspensión por parte de la NBA pero ahora el jugador acordó con el equipo reincorporarse luego de conversar con el presidente de operaciones, Zach Kleiman.

“Es fantástico tenerlo aquí. Creo que se ha puesto en una posición en la que no hay razón por la que no pueda seguir adelante con esto. Así que estamos contentos de que esté aquí y no podemos esperar a tenerlo de regreso“, dijo al respecto de la incorporación el propio Kleiman durante un breve encuentro con los medios.

Con la reincorporación de Morant no solo le permitirán acceder a las prácticas con el resto de la plantilla, sino también viajar y participar en las actividades que tenga programadas el equipo.

Durante su presencia en el tabloncillo, Morant se dedicó a realizar tiros de media distancia y jugadas de doble paso hacia el tablero.

Ja Morant at Grizzlies practice: pic.twitter.com/z4mJZMA340 — Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 3, 2023

La decisión sobre su regreso llega apenas dos días después que el jugador de 24 años no apareciera en el Media Day de la NBA, lo que hacía presumir que tampoco iba a formar parte del roster mientras seguía sancionado.

Su regreso también hizo meollo en la plantilla, especialmente en el experimentado Derrick Rose, quien dijo que espera ayudarlo a que permanezca por el buen camino.

“Hablé un poco con él. Acabo de decirle que no estoy aquí para cuidarte. No estoy aquí para seguirte, no estoy aquí para animarte. Estoy aquí para empujarte”, comentó al respecto el MVP de la NBA en 2011.

Se espera que Morant cumpla la suspensión y se encuentre de regreso para el próximo 19 de diciembre cuando visiten a New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center, donde empezará a seguir aumentando su promedio histórico de 22.4 puntos y 7.4 asistencias que acumula desde su debut en 2019.

