Karina Banda y varios famosos que dramatizaron algunos hechos en ‘Caso Cerrado’ de Telemundo

En los últimos días, han salido a relucir algunos detalles del programa ‘Caso Cerrado‘ que transmitían en Telemundo. En el espacio exponían diversas situaciones y la Dra. Ana María Polo les ofrecía una solución ante lo ocurrido.

Este miércoles se ha viralizado una lista de reconocidos actores mexicanos que llegaron a decir presente en el mencionado programa, solamente que en aquel momento no eran reconocidos como ahora.

A continuación, conocerás los nombres de los artistas: Begoña Narváez (Rosa diamante y La impostora), Adriana Laffan (Destilando Amor, Porque el amor manda, Alebrijes y rebujos) Michelle González (Mi fortuna es amarte), Toño Valdés (Falsa identidad) y Karina Banda, actual esposa de Carlos Ponce y también es la presentadora del reality show ‘Hotel VIP’.

“Y yo creyendo que casi cerrado era real”, “Yo durante toda mi adolescencia pensé que todo eso era verdadero”, “Espera, los juicios de caso cerrado son falsos? ¿Son actuados?”, “Ahora veo a Karina Banda actuando”, “Karina Banda me dijo que por dentro ella se estaba riendo y las lágrimas que le salieron era aguantando la risa”, “La demanda si no es Karina Banda es su gemela”, fueron algunas de las reacciones registradas en el canal de YouTube.

Actor revela lo que le pagaron en ‘Caso Cerrado’

“La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores. Mucha gente me dice ‘no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira’. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso”, dijo Rafael Pedroza en su cuenta de TikTok.

La doctora Ana María Polo fue la conductora del programa. / Foto: Mezcalent.

“Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión, obviamente desde Colombia hasta Miami. Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje…”, añadió en el video compartido.

Sigue leyendo:

· Revelan el monto que le pagaban a los actores de ‘Caso Cerrado’ con la Dra. Ana María Polo

· Karina Banda abre su corazón y cuenta lo duro que fue llegar a Estados Unidos

· Karina Banda regresa a UniMás a lo grande: es la conductora estelar de “Hotel VIP”, junto a Roberto Palazuelos