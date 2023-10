VIDEO: Hablemos de Chiquis en “Lo que No Sirve, Estorba”, su nueva canción junto a Paola Jara

“Lo que No Sirve, Estorba” es la nueva colaboración musical de Chiquis, quien en esta ocasión unió su voz a la de Paola Jara en un tema con el que le cantan sus verdades a todos aquellos hombres que decidieron traicionar su amor.

El video fue liberado hace un par de días y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones en el canal de YouTube de la hija de Jenni Rivera, éste además está disponible en todas las plataformas digitales.

En la letra de esta canción, por otra parte, la ex de Lorenzo Méndez dice: “Que te hayas ido no me importa… que los trapitos sucios los lave la otra, estoy segura que vas a querer volver. Se te volteó la torta”. Sin duda la burla, la revancha y la ironía forman parte de la lírica de un tema.

La canción además es corta, sólo tiene una duración de 2:42 minutos. Y aunque muchos estén comparando el tema de esta canción con “MAMIII” de Karol G y Becky G, la canción es un tanto diferente porque la forma de afrontar un mismo tema en la letra es bastante más extenso en la de Karol y Becky.

Aquí el video musical de Paola y chiquis:

