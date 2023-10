Antonio Mohamed lanza dura respuesta a Santiago Baños: “Yo si le tengo respeto a los jugadores

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio ‘Turco’ Mohamed, decidió aclarar de una vez por todas la polémica que se generó por los gestos que realizó luego de la derrota que sufrieron 1-0 hace unos días ante las Águilas del Club América; en ese encuentro insinuó que el equipo azulcrema había amañado el partido para tener el respaldo de los árbitros y así poder conseguir el triunfo.

Durante la conferencia de prensa tras la contundente goleada 4-0 que lograron ante los Gallos del Querétaro este miércoles, el entrenador respondió a las declaraciones del presidente del América, Santiago Baños, y además habló de la multa que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le impuso por dichos gestos.

“Con respecto a la multa, yo tengo mi opinión que es muy diferente. No hice ninguna queja al arbitraje, solamente dije que ‘iba a obedecer’, porque no hay ningún caso en el futbol mexicano que el árbitro diga: ‘siga’ y después vaya arriba y cobre lo que le dicen. No dije otra cosa, después si ya quieren interpretar, llegué a escuchar cada cosa”, expresó.

“Con respecto al gesto, los que estaban en la banca no me escucharon, solamente me escuchó el doctor, y le dije: ‘Todavía con este partido te van a pagar premio’. Los jugadores no me escucharon porque estaban a cinco metros, pero como vieron el gesto pensaron cualquier cosa. Yo a los jugadores no les contesto porque les tengo un gran respeto, al presidente ya le voy a contestar”, agregó el Turco.

Feliz por el triunfo

El entrenador de los Pumas de la UNAM se mostró muy contento y orgulloso por la actuación de sus jugadores en este partido que les permitió sumar tres puntos más para luchar por los puestos de la Liguilla para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX; recordemos que Antonio Mohamed fue contratado por la directiva universitaria para poder cambiar los malos resultados que venían registrando en los últimos campeonatos.

“El equipo hizo un buen partido, estábamos buscando para reemplazar (las bajas) y los que entraron lo hicieron muy bien, a pesar de que no tenían ritmo de juego. Contra Cruz Azul va a ser un partido igual de disputado y duro. Son pocos días de recuperación, pero son dos días para ambos, así que esperamos hacer un gran partido y ganar, que nos hace falta en ese estadio (Estadio Azteca)”, resaltó.

Actualmente los Pumas de la UNAM se ubican en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 18 puntos, justo un tanto por debajo de Atlético San Luis.

