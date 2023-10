Christian Nodal no se arrepiente de haberse mudado a Argentina

Da la impresión que el cantante mexicano Christian Nodal está viviendo su final feliz junto a Cazzu, la rapera argentina. La pareja se mudó, iniciaron una nueva vida alejados de las cámaras y recibieron el pasado 14 de septiembre a su primera hija.

Ahora, a casi un mes del nacimiento de la bebé, Nodal ha dado varias entrevistas a diferentes medios donde habla sobre su nueva vida como padre y en Argentina.

En parte esta decisión fue tomada por Nodal gracias a su bebé, pues explica a la revista ‘Vogue’ que antes de saber que tendría una hija no tenía nada planificado para su vida. Dice que con la noticia comenzó a planificarse y dejó a un lado la impulsividad que lo caracterizaba.

Durante la entrevista con la reconocida revista, Nodal también declaró que espera iniciar una gira de conciertos el año que viene. Será inicialmente por Estados Unidos y se moverá junto a su familia en una casa rodante.

Nodal y Cazzu no están viviendo en una de las más lujosas zonas de Buenos Aires, al contrario, se decidieron por una casa en el campo rodeada de naturaleza y sin las características de las grandes ciudades.

Por otro lado, Nodal también conversó con Mario Chávez y en esta entrevista -disponible en YouTube- el cantante habla sobre lo tranquilo que se siente en su nuevo hogar alejado de todo.

“Vivo en un campo en donde no se me cruza nadie con quién platicar. Están unos vecinos muy a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta (Cazzu), hacemos de comer juntos, nos sentamos a tomar unos matecitos. Y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo y todo eso”, dice.

También destaca que ahora puede estar en la casa, salir a comprar o simplemente pasear sin necesidad de tener un equipo de seguridad cuidándolo. “Volví a sentirme como un humano”, declara.

