Futbolista español se aleja de las canchas para incursionar en el mundo del OnlyFans

El mundo del fútbol suele en muchas ocasiones terminar por caminos que muchos de los jugadores no esperaban debido a que en la mayoría de las oportunidades aspiran ser las figuras más importantes de su país y poder defender a sus equipos y selecciones en las mayores competencias del mundo. Sin embargo, esto no pasa para la gran mayoría que en casi la totalidad de sus casos suelen quedar relegados en equipos no tan cotizados.

Una muestra de esto la vivió el futbolista español Miguel Ángel Guerrero, un cordobés de 29 años que tomó la decisión de abandonar formalmente el balompié mundial al no tener el protagonismo que esperaba y decidió unirse a la plataforma de OnlyFans para generar muchos más ingresos de los que percibía como deportista.

El antiguo portero que formó parte del Vélez, inició su carrera frente a las cámaras al fichar como soltero en el exitoso programa de Telecinco ‘La isla de las tentaciones’; su participación en dicho reality le permitió ganar cientos de fanáticas que explotaron sus redes sociales.

Al convertirse en toda una personalidad dentro de la televisión fue cuando decidió incursionar en la venta de contenido para adultos a través del OnlyFans; la información la dio a conocer hace un par de meses durante una entrevista ofrecida a W Radio, donde relató cómo ha cambiado su vida desde entonces.

“Empecé a crear contenido y creé mi público. Aunque tenía dos años de contrato con un buen sueldo, entre las ganas de meterme a este mundo y que el fútbol no me motivaba igual, he terminado tomando la decisión”, contó.

“Si tú quieres mostrar un contenido no sexual no vas a conseguir nada porque OnlyFans es porno. Mi gran público es homosexual y estoy abierto a hacer cosas que podrián gustarles. De momento voy poquito a poco para que cuando llegue el caramelito de verdad digan: ‘¡Joder con Miguel!’, concluyó.

