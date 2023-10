Jude Bellingham se coloca a la altura de Cristiano Ronaldo con apenas 10 partidos en el Real Madrid

El futbolista inglés de tan solo 20 años de edad, Jude Bellingham firmó un doblete contra Osasuna, goles que volvieron a suponer puntos para el Real Madrid y con los que igualó en sus primeros diez partidos a una leyenda del club como el portugués Cristiano Ronaldo.

Bellingham suma 10 goles en igual cantidad de compromisos vestido de blanco, al igual que lo hizo Cristiano, aunque el centrocampista ha sumado tres asistencias por solo una del luso.

Bellingham tiene un impacto para Real Madrid al que no estaba llamado, por su condición de centrocampista y por su historial goleador, con un máximo de dianas en una temporada de 14, las logradas la pasada campaña con el Borussia Dortmund y que, en caso de continuar con este ratio de gol por partido no tardará en superar.

🚩 10 partidos

⚽️ 10 goles

🅰️ 3 asistencias

De momento, solo la aportación directa de goles Bellingham le ha supuesto 11 puntos (ocho en liga y tres en Liga de Campeones y 8 en Liga) al Real Madrid.

Su nivel de influencia en el resultado de los partidos reservada habitualmente para delanteros, pero el inglés, en la posición que diseñó Ancelotti para él de punta del rombo en el centro del campo, está firmando el mejor fútbol de su aún corta, y precoz, carrera deportiva.

Números goleadores que le hacen igualar el arranque de Cristiano Ronaldo, quien inició su exitosa carrera en el conjunto blanco -máximo goleador histórico con 451 dianas- marcando también diez goles, pero en su caso repartió ‘solo’ una asistencia.

Ancelotti alabó a Bellingham

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confesó que “nadie esperaba este nivel” y su capacidad goleadora en la capital de España.

“Bellingham es lo de siempre, está encontrando mucha posibilidad en ataque porque está muy metido en el juego y por no tener una posición fija en el campo. Eso le da ventaja, llega muy bien de segunda línea y combina bien con sus compañeros. Ha hecho un inicio de Liga sorprendente. Nadie esperaba este nivel y su numero de goles”, dijo en rueda de prensa.

Y analizó: “Es muy dinámico, juega por fiera y por dentro con fuerza física que le permite bajar y subir. Controlarlo no es tan sencillo para los rivales a este tipo de jugador”.

“Está muy bien, se ha adaptado muy rápido a nosotros. No nos importa mucho si es el mejor del mundo en este momento, todo el madridismo tiene la suerte de haber fichado un jugador excepcional. Estamos muy contentos, yo como entrenador y los aficionados”, valoró.

Pese a su gran momento, Ancelotti resaltó la tranquilidad y la humildad de Bellingham en el día a día. Lo que más le sorprende, confesó que es su madurez con apenas 20 años.

“Él vive este momento muy tranquilo. Entiende muy bien las cosas, están saliendo bien pero sabemos que no es un delantero centro que marque todos los goles. Es un mediapunta que llega muy bien. La prioridad no es marcar, llegará el momento que no lo hará y podrá dar en el campo otra contribución al equipo con trabajo y calidad”, advirtió.

