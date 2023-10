Sorpresivas declaraciones de Eugenio Derbez, asegura que nadie quería trabajar con él, en proyectos que no fueran comedia

Eugenio Derbez estuvo como invitado del nuevo episodio del podcast de Juanpa Zurita, en este espacio el actor y productor mexicano habló sobre su transición en la actuación. Recordemos que el nombre de este actor se posicionó en la televisión hispana en el género de comedia gracias a personajes como los de Ludovico Peluche, Lonje Moco, Armando Hoyos, entre otros.

Después de años de éxito en una industria en la que prácticamente lo tenía todo, el mexicano dio el salto al mercado anglosajón. Sin embargo, po alguna razón el ser reconocido como actor de comedia genera que tanto actores como productores y directores encasillen a estos intérpretes y que no los consideren para proyectos dramáticos y mucho menos de acción.

Sobre esto habló Derbez con Juanpa Zurita a quien le dijo: “Llegué a los Estados Unidos en lo más alto de mi carrera como comediante y dije que ya me había cansado de la televisión y ahora ya quería hacer cine, pero nadie me quería contratar”.

“La verdad yo no entendía por qué no hacían una película conmigo, entonces empecé a hacer locura y media para conseguir un papel muy serio. Cuando me dijeron la razón, lo entendí y me di cuenta de que tenía que crear algo yo solo”, dijo Eugenio Derbez.

Ante el rechazo y la negatividad de muchos a darle una oportunidad, el actor y productor decidió darle la vuelta al discurso y ha aprovechar esto como la motivación necesaria para abrirse a sí mismo el camino creado así sus propias oportunidades.

El portal de Mezcalent retoma que gracias a lo anterior, el protagonista de la película “No Se Aceptan Devoluciones” señaló que en los créditos finales de la cinta escribió una dedicatoria especial a todas las personas que alguna vez lo rechazaron, pues le dieron una gran lección.

Sigue Leyendo más de Eugenio Derbez aquí:

· Video: Eugenio Derbez y su familia recuperaron la sonrisa, luego de la muerte de Fiona, gracias a Taylor Swift

· Eugenio Derbez recibe miles de mensajes de apoyo por la partida de Fiona

· Eugenio Derbez se queda sin su Fiona: “Vuela alto mi niña… para papá, mamá y Aitana siempre estarás viva en nuestros corazones”