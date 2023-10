Anuel AA publica alarmante foto y asegura que todo “fue cuestión de vida o muerte”

El cantante Anuel AA supera los 37 millones de seguidores en la red social de la camarita, plataforma donde le encanta compartir detalles de su vida personal y profesional y este domingo no fue la excepción tras una alarmante imagen que colgó en su perfil.

El intérprete de ‘Ley seca’ explicó que el pasado sábado se le presentó una urgencia y al ser trasladado a un centro de salud tuvo que ser ingresado a cirugía para atender la situación que había, al tiempo que destacó que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte.

“Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. #Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa qué va a pasar conmigo)”, comenzó escribiendo.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me j*dí con coj*nes para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero sí este es el plan de Dios”, siguió escribiendo.

La expareja sentimental de Yailin ‘la más viral’ resaltó que se le escapa de sus manos la situación que está viviendo y que simplemente toca esperar un poco más, y antes de finalizar el comunicado le agradeció a los médicos que lo asistieron.

“Toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora, pues toca esperar… Los amo. Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”, agregó.

