Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, presume su silueta con una braga repleta de aberturas y transparencias

La cantante Yailin ‘la más viral’, en los últimos días ha ocupado los titulares de la fuente de entretenimiento, hecho que se registró desde hace una semana tras el lanzamiento de su nuevo tema musical ‘Mía’, donde su hija Cattleya es la gran protagonista del audiovisual y terminó destronando a Shakira con la canción ‘El Jefe’.

El pasado sábado subió tres nuevas postales, donde presume su cambio de look y es que ahora luce dos colores de cabello completamente distintos. A su vez, presumió que se encontraba en Tel Aviv, ciudad de Israel, y su vestuario se robó la atención de miles de seguidores, y es que se puso una braga transparente repleta de aberturas que permitieron ver un poco más allá.

La expareja sentimental de Anuel AA también ha venido protagonizando algunos escándalos generados por ‘Molusco TV’, mientras que el presentador de televisión Carlos Adyan salió en su defensa y también aprovechó para dejarle un comentario en la más reciente publicación.

Además, otros de sus seguidores de la red social de la camarita destacaron lo bien que luce Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, y es que muchos consideran que se encuentra atravesando su mejor etapa, al tiempo que también creen que haber dejado al reguetonero influyó mucho, pues dicen que no estaba muy contenta.

“Es que cambio de leche, la que ella tenía no le convenía”, “Esta mujer está preciosa”, “Cada vez mejor y que hablen”, “Estás muy linda”, “¿Estamos de acuerdo que a Yailin todo se le ve bien?”, “Hermosa ese color de cabello la hace ver más elegante”, “Los maridos no se cansan ella es diferente mujer cada una semana hermosa con este estilo como todos los demás”, “Ese pelo te queda espectacular”, “Bellísima, o sea que terminaron es Israel, me encanta como todo te resbala, y luchas por lo que quieres”, “Fabulosa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘la más viral’ celebra que destronó a Shakira con su nueva canción donde su hija es la protagonista

· Carlos Adyan estalló en contra de Jorge Pabón ‘El Molusco’ en defensa de Yailin La Más Viral y este le responde

· Anuel AA le responde a Yailin ‘la más viral’ tras sacar un video musical con imágenes de su hija