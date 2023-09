Anuel AA le responde a Yailin ‘la más viral’ tras sacar un video musical con imágenes de su hija

Este fin de semana Anuel AA se pronunció por el video musical que estrenó su expareja Yailin ‘la más viral’, tema que ella decidió llamar ‘Mía’ y que está inspirado en momentos especiales junto a su pequeña hija que tuvo fruto del amor que algún día existió con el puertorriqueño.

El intérprete de ‘Ley seca’ supera los 37 millones de seguidores en la red social de la camarita, plataforma donde aprovechó para enviar un mensaje por las imágenes que estaba apreciando, y es que supuestamente habría cancelado el hecho de informar que vendría con algo nuevo, pero estaría emocionado de ver lo bien que luce la bebé de seis meses.

“Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras, está hermosísima. No le presten atención a lo negativo. MÚSICA NUEVA EN CAMINO”, escribió en la plataforma mencionada.

Internautas critican a Anuel AA

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el contenido que compartió el reguetonero, al tiempo que algunos le hicieron muchos comentarios negativos por el hecho de no estar con la bebé, así como subió nueve fotos de él y una sola de Cattleya y fue sacada del video de la dominicana.

“‘Mi hija está hermosísima’ y 9 fotos tuyas y una sola de ella que además es un pantallazo”, “Gran ventaja de Anuel: todos los hijos son idénticos a él”, “Buscando sonido con algo de su hija que no conoce ni busca…normal”, “El padrastro haciendo mejor el papel de papá que tú”, “Tekashi no te descuides que entre risa y risa Anuel te preña a Yailin otra vez y no te avisa”, “¿Y para cuándo pasas la manutención?”, “Qué triste que pueda ver a la hija solo por foto”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Qué dice la canción de Yailin ‘la más viral’?

“Que tú me llеvаѕ аl сіеlо

Тú mе еnrеdаѕ еn tu mаgіа dе аmоr

Y раrа ѕеrtе ѕіnсеrа

Соntіgо ѕіеmрrе hе ѕеntіdо lо mејоr”.

“Nо hау nаdіе máѕ

Quе уо аmé соmо а tі

Воnіtа роr fuеrа

Воnіtа роr dеntrо

Еrеѕ hеrmоѕа

Еrеѕ іguаl а mí”, es parte de la letra de la nueva canción.

