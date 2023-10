Encuesta muestra que muchos estadounidenses necesitan la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes

Debt.com, el sitio de finanzas personales, encuestó a más de 1,000 adultos estadounidenses sobre el uso de sus tarjetas de crédito, en la que 4 de cada 10 dicen que la inflación les ha llevado a utilizar tarjetas de crédito para llegar a fin de mes.

El sitio señala que luego de dos años de un período inflacionario récord y múltiples aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal, han provocado que los estadounidenses se endeuden aún más con las tarjetas de crédito.

Y dado que las tasas de interés de las tarjetas de crédito se han disparado tan rápido, la mayoría de los encuestados (28%) no pueden decir cuál es su Tasa de Porcentaje Anual (APR) promedio.

Cuando se les preguntó si consideraban diversas soluciones para la deuda (desde asesoramiento crediticio hasta liquidación de deudas o incluso una transferencia de saldo), el 58% no lo había hecho.

“Una cosa es identificar al enemigo y otra muy distinta conquistarlo“, dice el presidente de Debt.com, Howard Dvorkin. “Sin embargo, nuestra encuesta también reveló algunas preocupaciones que nos mantendrán dependientes de nuestro plástico“.

“No puedes salir de tus deudas si no entiendes qué te mantiene ahí”, dijo Dvorkin sobre aquellos titulares de tarjetas que ni siquiera saben cuánto interés pagan cada mes. “Y ciertamente no puedes salir de tus deudas si ni siquiera conoces las opciones que tienes”.

Principales conclusiones de la encuesta:

· Más de 3 de cada 10 dicen que han agotado sus tarjetas de crédito en los últimos dos años

· Más de 4 de cada 10 dicen que la inflación les ha llevado a utilizar tarjetas de crédito para llegar a fin de mes

· La mitad “lleva un saldo mensual mayor en la tarjeta de crédito” debido a la inflación

· Casi 3 de cada 10 no saben cuál es la APR promedio de su tarjeta de crédito

· Aparte de la inflación, muchos se han endeudado más debido a una reducción de sus ingresos

· 3 de cada 5 dice que “nunca ha explorado soluciones para ayudar con la deuda de su tarjeta de crédito”

Para consultar más detalles de la encuesta y su metodología, ingresa aquí.

