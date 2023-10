Gerardo “Tata” Martino bromea sobre posible cesión de Lionel Messi: “¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo”

La temporada regular de la Major League Soccer (MLS) finalizó para el Inter Miami luego de caer en el DRV PNK Stadium por la mínima diferencia ante el Cincinnati FC, lo que dejó sin opciones de postemporada al equipo donde juega el argentino Lionel Messi.

Aunque el Inter Miami jugará su último partido el 22 de octubre ante Charlotte, ya empezaron a correr los rumores sobre un posible regreso de Messi al FC Barcelona a préstamo.

Tal y como fue el caso de Thierry Henry (New York Red Bulls al Arsenal), David Beckham (LA Galaxy al Milan) o Landon Donovan (LA Galaxy al Bayern Múnich y el Everton) en su momento, muchos medios europeos como Marca y Mundo Deportivo ya especulan que Messi podría regresar al equipo de sus amores durante un par de meses para luego regresar a Estados Unidos.

Sin embargo Gerardo “Tata” Martino, entrenador del equipo de Florida, negó esta posibilidad e incluso bromeó sobre la misma.

“¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”, sentenció Martino en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Cincinnati.

Cabe destacar que el Inter Miami no verá acción en la MLS hasta febrero de 2024.

