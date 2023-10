¿Adamari López envía indirecta? Afirma que toleró hasta lo que “no hay que aguantar”

La puertorriqueña Adamari López hace más de un año manifestó lo mucho que le encanta grabar videos divertidos para colgar en sus redes sociales, siendo así la manera que implementa para hacer reír a aquellos que revisen su cuenta de Instagram, donde casi alcanza los nueve millones de seguidores.

Los internautas de manera inmediata reaccionan a sus audiovisuales, tomando en consideración que tras ser reels, en muchas de las ocasiones termina doblando voces para mejorar la parodia, aunque en oportunidades se han considerado como indirectas por ciertas situaciones que le han tocado atravesar.

“Simple y sencillo… Díganme si a ustedes no“, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

López lució una camisa rosada y su cabello suelto, y mientras que va caminando se le escucha decir: “Quien me quiere es porque de verdad quiere perderme porque yo soy de esas personas que aguanta hasta lo que no hay que aguantar“.

Los internautas una vez más volvieron a manifestar lo que pensaban sobre la parodia, al tiempo que algunos la criticaron y le recomendaron dejar hechos de su vida en el pasado, aunque no necesaria tendría que ir dirigido a una persona en particular.

“Gente, es un REEL, no es su voz, ella es actriz, los reels le salen excelente!!! ¡Amo ver estos reels!!!! Y si, así es, si te perdieron, así lo quisieron”, “Ay no, hasta cuándo, ya basta”, “Hace mucho daño aguantar y aguantar”, “Así es y cuando tú explota tú eres la del problema muy típico“, “Pasa la página mujer. Deja de sufrir, eso es lo que se ve en estos vídeos hasta si estuvieras llorando”, “Si te dejaron ir como si nada, no te preocupes. Ahí no era”, “Muy cierto, pero el karma llega para esas personas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

