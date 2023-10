Adamari López sorprende en Univision tras hablar de Luis Fonsi y explica “el mayor dolor” que le causó

La presentadora de televisión Karla Martínez tuvo la oportunidad de entrevistar a Adamari López, conversación que presentaron en el espacio matutino de Univision. Además, aprovechó para abarcar varios temas, uno de ellos fue el trato que sostiene con Toni Costa, padre de su hija, y también lo que piensa de una de las más recientes canciones de su exesposo Luis Fonsi.

A su vez, la periodista mexicana aprovechó para preguntarle a Adamari que si ya había escuchado la nueva canción de Fonsi, así como también le consultó que si verdaderamente le creía que ese tema no era para ella, y respondió lo siguiente frente a las cámaras de ‘Despierta América’:

“Yo la pasé cuando hice mi libro ‘Viviendo’, hace 14 años, creo que él la pasó ahora. Yo la pasé 14 años atrás”.

“Muy feliz y me ayudó a salir de un momento durísimo, era mi pareja y fue de lo que quizás yo más me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, poder formar una familia para toda la vida y esa misma persona con la que yo tenía esa ilusión, también, y lo digo en el libro, me causó el mayor dolor y en su momento, aunque fue duro, me hizo encontrar otras fortalezas en mí, que yo tampoco sabía que tenía”, le dijo a Karla.

Adamari López responde si sería capaz de prohibirle a Toni Costa ver a su hija

“Yo pienso que por más situaciones complicadas que yo pudiera llegar o tener o no con Toni, la niña necesita de su papá y su papá se desvive por ella. Él está pendiente de su niña, él quiere pasar tiempo con ella y ella con él, ¿por qué yo le robaría a ella la oportunidad de crecer sana emocionalmente teniendo una relación linda con su papá? Yo no me considero capaz”, añadió durante la conversación que sostuvieron.

El bailarín Toni Costa y Adamari López tienen una pequeña en común. / Foto: Mezcalent.

Sigue leyendo:

· Luis Fonsi rompe el silencio y habla sobre el fin de su matrimonio con Adamari López: “No era feliz”

· Luis Fonsi envía un mensaje en su nueva canción y creen que sería para Adamari López: “No eres la víctima”

· Luis Fonsi reveló si su canción ‘Pasa la página’ es para Adamari López: “Ahí aclaré”