Adamari López reaparece en la pantalla de Telemundo a varios meses de su controversial despido

La puertorriqueña Adamari López en las últimas horas se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a que ha ofrecido dos entrevistas, una de ellas fue a ‘Despierta América’, programa que pertenece a la cadena Univision, y otra que terminó sorprendiendo mucho fue una en Telemundo.

Recordemos que fue hace aproximadamente seis meses cuando de manera repentina Adamari dejó de formar parte de la nómina de la planta televisiva, mientras que ella se despidió de la audiencia del espacio con un video que grabó, pues parece que no le permitieron hacerlo en vivo.

López ofreció una entrevista que fue transmitida en el programa ‘Al Rojo Vivo‘, y es que su excompañera de labores Azucena Cierco le realizó unas cuantas preguntas sobre lo que viene siendo su nueva campaña, donde hace un llamado para mejorar la salud de los hispanos.

Sin embargo, no fue lo único de lo que hablaron porque Azucena quería saber cuál era su postura luego del lanzamiento de la canción ‘Pasa la página’, tema que es interpretado por Luis Fonsi, quien en el pasado fue su esposo y la apoyó en duros momentos.

“Yo creo que en su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal. Yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante, con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita”, respondió a la cadena.

“Antes que nada la veo serena, la veo enfocada. Me encanta lo que dice que no voy a estar con una persona simplemente para llenar un espacio, me parece tan maduro de su parte y de verdad que Ada en cada etapa de su vida siempre nos deja una enseñanza y esta campaña que está haciendo también es muy importante para todos nosotros”, mencionó la conductora del espacio Lourdes Stephen.

