“Me sentí desprotegida”: Filtran declaración de Jenni Hermoso a la Fiscalía sobre el ‘caso Rubiales’

Cuando todo parecía indicar que el caso del polémico beso del expresidente de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, había entrado en una pausa mediática, el programa español ‘Código 10’ del canal ‘Telecinco’ ha filtrado la declaración que la futbolista hizo a la Fiscalía.

Hermoso repasó con detalles todo lo que vivió en el momento en el que ocurrieron los hechos, el cual estuvo marcado principalmente por la conquista del Mundial Femenino, sin embargo, dejó saber que sintió que el exdirectivo traicionó su confianza.

“Cuando estábamos en la ceremonia de la entrega de medallas me pone la medalla. Yo saludo a la reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo y lo primero que le digo al abrazarlo es ‘la que hemos liado’ y me pega un brinco sobre mí y me mantengo firme. A la que baja lo único que recuerdo es que me dijo ‘este Mundiallo hemos ganado gracias a ti’. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca“, expresó la atacante del Pachuca mexicano.

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso causó indignación en el mundo del fútbol. Crédito: PAU BARRENA | AFP / Getty Images

“Estaba en shock. Un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo. En ningún momento me podía esperar que pasara eso. Por la adrenalina le abracé, era una persona de confianza y nadie se esperaría eso por muy espontáneo que fuera“, agregó.

En ese sentido, la delantero de ‘La Roja’, reconoció que en medio del asombro por lo ocurrido, se los comentó a sus compañeras. “¿Capacidad de reacción? No, ni me lo esperaba. Como lo iba a esperar en ese escenario, en una final del Mundial… Hay mucha emoción y alegría, pero ni busqué ese momento ni hice nada para que se llevara a cabo ese acto. Me vi en ese momento y al bajar se lo comenté a mis compañeras“.

Por otra parte, Hermoso confesó que no sintió apoyo por parte de la RFEF y que contrario a ello, le pedía que protegiera a Rubiales. “Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí“.

“En ese momento yo no tuve tiempo para reaccionar. No me merezco haber vivido todo esto. Ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión. ¿Por qué tengo que estar llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?”, expresó la jugadora, a quien se le vio afectada durante su declaración.

Luis Rubiales tuvo que renunciar a su cargo como presidente de la RFEF. Crédito: THOMAS COEX | AFP / Getty Images

Asimismo, contó que habló con Luis Rubiales cuando se comenzó a hacer eco de lo ocurrido. “Estaba en el vestuario y me dijeron que necesitaba que saliese. Empezó: ‘Jenni, el beso, se está hablando mucho…’. Le dije: ‘Sé cómo ha sido y no ha estado bien. Sabes que te va a caer“.

“Hice de tripas corazón y seguí disfrutando con mis compañeras. No quería arrepentirme de no haber disfrutado ese momento. Cuando vemos las imágenes, es como: ‘¿Esto ha sido real?’. Estaba en estado de shock”, precisó.

Hermoso afirmó que la presionaron para hablar

Entretanto, la jugadora explicó que le dieron un escrito para que hablara en público, pero que no quiso hacerlo puesto que se sintió obligada. “En el autobús se hizo un silencio mortal. Me dijeron: ‘Te tienes que bajar’. Me enseñaron un escrito del que no dije ni una palabra. Me comentaron que se estaba liando. Dije: ‘Haced lo que queráis’. Me sentí coaccionada“.

“Me estaba sintiendo obligada a hacer algo. ¿Cómo me iba a imaginar que con todo lo que había trabajado para llegar a ese momento, se iba a hablar de eso y no de que habíamos sido campeonas?”, reprochó.

Rubiales le pidió que grabaran un video juntos

La jugadora también habló del momento en el que Rubiales le pidió que grabaran un video juntos y reconoció que la forma en que se lo pidió le llegó a causar cierto temor.

“Estamos en el avión y estaban todos reunidos con su jefe de prensa y todo su grupo. Vimos que algo no estaba yendo bien. Fui al baño y Rubiales me dijo ‘se está armando con el beso, me tienes que ayudar, tienes que salir en un vídeo conmigo porque me están acusando de violador. Me puso hasta nerviosa. Soy buena persona y tú también; si ayudas a una buena persona…’. Dije que no tenía que salir en el video porque yo no había hecho nada. Me dijo que lo tenía que hacer por sus dos hijas. A partir de ahí nadie se me acercó ni me miraba. No me sentía respetada en ningún sentido”.

Jenni Hermoso (D), recibió el respaldo de sus compañeras. Crédito: Catherine Ivill | Getty Images

Si esto no era suficiente, Jenni Hermoso reveló que el ex seleccionador Jorge Vilda habló con su familia para que esta intentara convencerla de limpiar la imagen de Rubiales.

“Una compañera me dijo que estuviera atenta porque Jorge Vilda daba vueltas intentando hablar con mi familia. Habló con mi hermano para que me convenciera de que yo hablara. Habló también con mi prima y su novio“.

“En el momento de la euforia, empezaron con la gracia y no me sentí cómoda. Intenté que no pareciera serio para que no se preocuparan. No me hubiera podido consentir ponerme a llorar en una esquina“, sentenció la delantera española.

