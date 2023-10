Captan al ex de JLo, A-Rod, saliendo del gimnasio luciendo nueva figura, en compañía de su asistente

Desde hace varias semanas atrás se han difundido imágenes de A Rod, el ex de Jennifer López, en las que se le puede ver mucho más delgado. Alex Rodríguez confirmó que en efecto ahora lleva una vida más saludable, después de haber perdido la motivación para cuidarse y verse bien. El ex pelotero de los Yankis ha perdido alrededor de 32 libras.

Alex Rodríguez fue captado saliendo del gimnasio con su asistente personal, Alaina Sosangelis. Éste saludó a las cámaras, quien se dejó ver de muy buen humor a tal punto que todos están hablando de lo bien que se y de lo relajado que se muestra en los últimos meses. Alaina, por otra parte, ha estado trabajando junto al ex Yankee durante años, según reportó Grosby Group, y comenzó como pasante/asistente personal, tanto para él como para JLo, mientras estaban juntos hace años.

En la imagen aparece A-Rod. saliendo del gimnasio. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

El ex de JLo comentó hace un par de meses atrás, que este cambio se debe a los siguientes aspectos: “Todo se reduce a unos hábitos clave: 1. Más plantas, menos carne roja 2. Ayuno intermitente. 3. Caminatas nocturnas. Pequeños cambios que me llevaron a grandes resultados, y me siento mejor que nunca”.

Alex Rodríguez en la imagen aparece junto a su asistente personal. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Pero en este proceso de mejoría y cambios A-Rod no estuvo solo, al contrario. Éste recibió toda la ayuda y colaboración de su actual pareja, quien además es entrenadora personal, a quien le agradeció públicamente todo su apoyo: “Gracias Jaclyn, por ser mi guía y mi apoyo. Me enseñaste a estar dedicado, motivado y mejorar cada día”. Todas estas declaraciones las compartió el deportista a través de su cuenta oficial de Instagram.

