Icónica chaqueta de Michael Jackson saldrá a subasta en Londres con valor inicial de $245,000

Londres se está preparando para un espectáculo de recuerdos musicales, ya que está previsto que una chaqueta icónica usada por el Rey del Pop, Michael Jackson, salga a la venta en noviembre.

La chaqueta, una pieza atemporal de la historia de la cultura pop, obtuvo reconocimiento mundial cuando apareció en un comercial de Pepsi en 1984.

Esta extraordinaria subasta contará con más de 200 artículos de memorabilia musical, prometiendo a los entusiastas la oportunidad de poseer una pieza de la historia de la música, según un informe de la BBC.

La chaqueta de Michael Jackson

La pieza central de esta notable subasta no es otra que la chaqueta de cuero blanco y negro, hecha a medida para Michael Jackson específicamente para el comercial de Pepsi.

Se estima que la chaqueta se venderá por una suma impresionante, con un precio que oscila entre las £200,000 y £400,000 libras, es decir, entre los $245,000 y $491,506 dólares. Este atuendo distintivo se remonta a la época en la que el estrellato de Jackson alcanzó alturas sin precedentes.

En 1984, mucho antes de ser Carlton Banks en “El Príncipe de Bel-Air”, Alfonso Ribeiro siendo un niño se marcó este pedazo de anuncio de la marca “Pepsi” con nada más y nada menos que Michael Jackson. Toda una joya para la historia. pic.twitter.com/muVUEfEzfF — Nostalgia82 (@Nostalgia822) January 14, 2023

La icónica chaqueta hizo su debut en el primero de una serie de comerciales de Pepsi protagonizados por el legendario artista. Estos comerciales, aunque memorables por varias razones, son particularmente famosos por un incidente durante el rodaje cuando el cabello de Jackson se incendió accidentalmente debido a un mal funcionamiento pirotécnico. Sin embargo, vale la pena señalar que la chaqueta que se subastará no es la que usó durante ese incidente.

Una colección repleta de estrellas

La subasta, facilitada por el vendedor de disfraces y accesorios “Propstore”, ofrece algo más que la chaqueta de Michael Jackson. Entre los artículos en subasta se encuentra la chaqueta La Rocka de George Michael, usada durante su inolvidable dueto con la Reina del Soul, Aretha Franklin, en 1987, menciona la BBC.

Además, los postores tendrán la oportunidad de adquirir un postizo de colmena que lució la icónica Amy Winehouse durante la realización de su vídeo musical “You Know I’m No Good”, un tema incluido en su aclamado álbum “Back To Black”.

El tesoro escondido de la subasta se extiende más allá de Michael Jackson y George Michael. Abarca recuerdos asociados con leyendas musicales como David Bowie, Elvis Presley y The Beatles. Se prevé que una guitarra Gibson de AC/DC, que alguna vez fue propiedad de Angus Young, alcance los $147,000 dólares, mientras que se espera que una hebilla de cinturón que alguna vez usó John Lennon obtenga ofertas de hasta $73,000 dólares.

Mark Hochman, director de música y carteles de Propstore, anticipa una intensa competencia entre los postores. “Muchos de estos lotes exclusivos es la primera vez que se ponen a la venta al público”, señaló.

Los recuerdos de Michael Jackson han cautivado anteriormente tanto a coleccionistas como a fanáticos, obteniendo precios impresionantes en las subastas. El mes pasado, un sombrero de fieltro negro usado por el artista justo antes de su histórico baile lunar en 1983 se vendió en una subasta en París por la asombrosa suma de $81,000 dólares.

