Alisha Lehmann reveló que un hombre famoso le ofreció $110,000 dólares para pasar la noche con ella

En el fútbol femenino hay varias jugadoras que han logrado alcanzar cierta fama con su marca personal, más allá de las canchas. Este es el caso de Alisha Lehmann, jugadora suiza del Aston Villa que es considerada como “la futbolista más sexy del mundo”.

Lehmann tiene 24 años y en sus redes sociales cuenta con más de 15 millones de seguidores. Además es imagen de varias marcas e incluso hace poco sacó a la venta su propio calendario 2024.

A la jugadora del Aston Villa inglés le han llegado a lo largo del tiempo varias propuestas con mucho dinero de por medio. Hace algunos meses había rechazado $120,000 dólares por ser imagen de una plataforma al estilo OnlyFans.

Y recientemente Lehmann reveló que rechazó una propuesta, esta vez un poco más indecente, pues en el podcast Dir Tea Talk la futbolista suiza aseguró que “un hombre muy famoso” le habría ofrecido $110,000 dólares por pasar una noche con ella, por supuesto la jugadora rechazó rotundamente este ofrecimiento.

Alisha Lehmann es considerada la futbolista más sexy del mundo /Getty Images

“Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensaje provienen de una persona muy conocida. Anteriormente nos habíamos encontrado en un evento”, inició Alisha su anécdota sobre el ofrecimiento.

“El mensaje al guardaespaldas decía: Pagaré a Alisha $110.000 dólares para pasar una noche con ella'”, revela la futbolista del Aston Villa. “Pero mi respuesta fue: “¡De ninguna manera! ¿Y sólo 104.000 euros?”, explicó.

La entrevistadora en el podcast era la rapera Shirin David, quien le preguntó luego de la anécdota si el involucrado era un futbolista. A lo que Lehmann respondió “No puedo revelar su nombre. Pero es muy, muy conocido a nivel internacional”, aseguró.

Actualmente Alisha Lehmann no se le ha vinculado con alguna pareja sentimental, sin embargo en el pasado mantuvo una relación con el futbolista Douglas Luiz, también jugador del Aston Villa. Incluso antes del brasileño, también tuvo una relación con con la también futbolista Ramona Bachmann.

